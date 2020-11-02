Третью фазу клинических испытаний китайской вакцины в Узбекистане проведут на около 5000 добровольцах, сообщила начальница отдела Министерства инновационного развития Феруза Ходжаева в интервью Kun.uz.

По ее словам, 6 ноября в страну прибудет группа ученых Китайского института микробиологии, занимающихся разработкой и производством вакцины.

21 октября Министерство инновационного развития договорилось с Академией наук Китая о проведении в Узбекистане третьей фазы клинических испытаний вакцины, произведенной компанией Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.

«В соответствии с соглашением китайская компания обязалась провести третью фазу клинических испытаний вакцины среди около 5000 добровольцев из Узбекистана… Конечно, это очень сложный процесс. Чтобы использовать вакцину, ее необходимо протестировать в несколько этапов. В Китае прошли два этапа. Третий пройдет в нашей стране, а также в ряде других стран», — отметила Феруза Ходжаева.

Представительница Мининноваций утверждает, что в случае успешных испытаний Узбекистан получит право приобрести вакцину по льготной цене. Кроме того, вакцина будет распространяться в другие страны Центральной Азии через Узбекистан.

«В ходе визита [китайских ученых], в первую очередь, будут изучены организационно-правовые вопросы по применению вакцины. По этому поводу будут приняты соответствующие решения. Мы обсудим с китайскими учеными, как вакцина будет использоваться в будущем и какие слои населения будут принимать участие [в испытаниях]», — сказала она.

Член штаба по борьбе с коронавирусом Барно Одилова ранее сообщила, что в процессе испытания вакцины добровольцам могут оплатить их участие.

Позже министр инноваций Иброхим Абдурахманов заявил, что на узбекистанцах «никто не собирается ставить опыты, как на кроликах». По его словам, чтобы внедрить применение вакцины в стране, нужно обязательно испытать ее.