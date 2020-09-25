Министерство здравоохранения Узбекистана рассказало, что делается страной для участия в вакцинации от COVID-19. В августе член штаба по борьбе с коронавирусом Рустам Икрамов сообщал, что Узбекистан изучает возможность использования вакцин из России и Китая.

По данным Минздрава, две китайские компании, разработавшие вакцину от коронавируса, предложили совместно провести третью фазу испытаний в Узбекистане. Министерство инновационного развития подписало соглашения с Sinopharm и Zhifei Longcom.

Кроме того, Узбекистан обратился в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) о выделении 5000 доз вакцины «Спутник V».

Между тем, в пятницу РФПИ сообщил, что договорился с фармацевтической компанией Laxisam о поставках в Узбекистан до 35 миллионов доз вакцины «Спутник V».

«После получения одобрения регулирующих органов Узбекистана, в 2020 году в республику может быть поставлено до 10 миллионов доз вакцины, еще до 25 миллионов доз — в 2021 году», — говорится в сообщении фонда.

Минздрав напомнил, что ранее Узбекистан присоединился к международной программе ВОЗ по вакцинации от коронавируса COVAX.

Разработкой вакцины также занимаются отечественные ученые и фармпроизводители, отметили в Минздраве.