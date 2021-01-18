Узбекистан планирует получить 100 тысяч доз вакцины от коронавируса Comirnaty, произведенной компаниями Pfizer (США) и BioNTech (Германия). Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения — начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев.

По его словам, к настоящему времени Минздрав совместно с партнерскими организациями в целях внедрения в практику вакцины от COVID-19 подготовило заказ для 20% населения Узбекистана и направило заявку в фонд COVAX (механизм вакцинации от коронавируса).

«На данный момент в партнерстве с GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации) ведется работа по доставке в Узбекистан 100 доз вакцины Comirnaty, разработанной американской компанией Pfizer и германской BioNTech», — заявил Баходир Юсупалиев.

Он подчеркнул, что в стране имеются необходимые для хранения данной вакцины холодильники, поддерживающие температуру до -70 градусов Цельсия.

Альянс GAVI предоставил 17 крупных рефрижераторов, а также 206 грузовых минивэнов для доставки вакцины в регионы.

Начата работа по подготовке медицинских специалистов в соответствии с требованиями безопасной иммунизации, в частности, вакцинаторов, реаниматологов и других медработников.

В настоящее время в Узбекистане проходит третий этап клинических испытаний вакцины, произведённой в Китае.

В начале декабря в Ташкент было доставлено 100 доз российской вакцины «Cпутник V» для проведения испытаний, необходимых для регистрации и запуска производства вакцины в стране.