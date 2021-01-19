Заместитель хокима Джизакской области по вопросам капитального строительства, коммунального хозяйства, благоустройства, промышленности и предпринимательства Акрам Рахмонкулов освобождён от должности.

Как сообщила пресс-служба областного хокимията, 19 января на внеочередной сессии областного кенгаша народных депутатов были утверждены в должности новые заместители хокима. Место Акрама Рахманкулова занял начальник Управления координации рынка подрядных и специальных монтажных работ при Министерстве строительства Бахром Амонович Назаров.

Бахром Назаров. Фото: хокимият Джизакской области.

Абдивали Саидович Мустанов, работавший хокимом Фаришского района, стал первым заместителем хокима области по вопросам финансов, экономики и сокращения бедности.

15 января президент Шавкат Мирзиёев заявил, что Акрам Рахмонкулов «предал политику президента». Руководитель страны поручил генеральному прокурору Нигматилле Юлдашеву взять ситуацию под контроль и принять законные меры в отношении должностного лица и его команды.

«Пусть все знают… Этот бессовестный предал нашу политику… Всё равно есть такие, как говорится, рис не бывает без сорняка. Есть бессовестные, которые скучают по старой эпохе. Они не понимают политику открытости, свободы», — сказал он.

Это заявление прозвучало на фоне расследования о государственных закупках и обрушения многоэтажки. Напомним, что крупные государственные заказы на общую сумму свыше 290 млрд сумов, проводимые «Службой единого заказчика» хокимията Джизакской области, получили компании, учредители которых могут быть аффилированным лицами Акрама Рахмонкулова.

Вечером 10 января в Джизаке обрушилось шестиэтажное здание, на третьем-шестом этажах которого должны были располагаться квартиры. В отношении должностных лиц территориальной инспекции по надзору в сфере строительства возбуждено уголовное дело. Министр строительства Батыр Закиров, комментируя строительство этого здания, указал на «прямую коррупционную схему».