Крупные государственные заказы на общую сумму свыше 290 млрд сумов, проводимые в этом году «Службой единого заказчика» хокимията Джизакской области, получили компании, учредители которых могут быть аффилированным лицами заместителя хокима области по вопросам капитального строительства, коммунального хозяйства, благоустройства, промышленности и предпринимательства Акрама Бахритдиновича Рахмонкулова, следует из данных портала госзакупок. На это также обратил внимание блогер Davletov.uz.

Qurilish Ta’minoti





Источник: Единый государственный регистр предприятий и организаций, сайт госзакупок.

По расчётам «Газеты.uz» компания Qurilish Ta’minoti выиграла госзаказы на общую сумму 82,5 млрд сумов. Заявленная стоимость проектов в лоте иногда разнится от суммы, указанной в контракте между заказчиком и подрядной организацией. Поэтому общая сумма заказов может незначительно отличаться, так как некоторые исходные соглашения удалены из сайта госзакупок.

Компания Qurilish Ta’minoti была зарегистрирована в мае 2000 года, её единственным учредителем является Шухратжон Акрамович Бахриддинов (предположительно сын Акрама Рахмонкулова). Он также является учредителем частного предприятия Zenatkor Fabrika Mebellari (100%), занимающейся с июля 2018 года производством офисной и магазинной мебели, и ЧП Kamol (100%), занимающейся строительством нежилых зданий с 1997 года.

Согласно данным на сайте хокимията, замхокима области Акрам Рахмонкулов работал заместителем директора и директором ЧП Kamol (1998−2010). Он также возглавлял ИК «Служба единого заказчика» областного хокимията (2010−2012), Государственную архитектурно-строительную инспекцию Джизакской области (2012−2016), работал замхокима области (2016−2017), хокимом Джизака (2017−2018), а затем снова вернулся на пост замхокима области.

J-Quruvchi





Компания J-Quruvchi, зарегистрированная июле 1998 года и занимающаяся строительством нежилых зданий, выиграла заказы примерно на сумму 146 млрд сумов. Единственным учредителем компании является Акбар Бахриддинович Рахмонкулов (предположительно родственник замхокима), руководителем — Алишер Рахмонкулов. Кроме того, Акбар Рахмонкулов владеет долями в Zenatkor Temir Beton Buyumlari (100%, руководителем указан Адхам Рахмонкулов), которая с 2002 года занимается строительством изделий из бетона, а также в Qo’nish Bobo Maxsus Bog’lari (100%), которая с 2019 года занимается выращиванием косточковых и семечковых плодов (руководитель — Дильфуза Умматова).

В свою очередь, Алишер Рахмонкулов является учредителем компании Jizzax Savdo Lyuks (аренда и управление нежилыми помещениями) и Ravon Yo’l Invest (резка, обработка и отделка камня).

Abduvohid Qurilish Ta’mir









Компания Abduvohid Qurilish Ta’mir (строительство нежилых зданий), зарегистрированная в августе 2015 года, выиграла госзаказы примерно на 63,1 млрд сумов. Её единственным учредителем является Ихтиёр Бахтиёрович Тошпулатов. По данным Davletov.uz, он может быть родственником Рахмонкуловым по материнской линии.

Кроме того, компании J-Quruvchi и Abduvohid Qurilish Ta’mir вместе участвовали в тендере по реконструкции здания транспортного парка военной части на 21,3 млрд сумов. Председателем тендерной комиссии был замхокима Акрам Рахмонкулов.

В пресс-службе хокимията Джизакской области «Газете.uz» сообщили, что «хокимият не вмешивается в дела тендерной комиссии». Лично с Акрамом Рахмонкуловым редакции связаться не удалось. «Газета.uz» также не смогла дозвониться до перечисленных в статье компаний через номера, указанные в выписке ЕГРПО.

Ранее «Газета.uz» писала о тендере по благоустройству центральных улиц Джизака на 1,9 млрд сумов, который выиграла компания My Flower. Одним из учредителем компании является Наргиза Салиева — дочь хокима области Эргаша Салиева.

Агентство по противодействию коррупции сообщало, что направило запрос и изучает ситуацию с государственными закупками в Джизакской области.

В Андижанской области ситуацию с госзакупками после публикаций в СМИ проверяет прокуратура.