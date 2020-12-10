Последние недели уходящего года все больше ускоряют мировую гонку под общим названием «вакцинация от коронавируса». Новости уже похожи на сводки — то ли с фондового рынка, то ли грядущей глобальной распродажи. Каждая из фармкомпаний наперебой расхваливает эффективность созданного препарата против ковида.

Узбекистан тоже включился в этот всемирный отбор в «иммунную лигу». На прошедшей неделе в Ташкент прибыла первая партия доз российской вакцины «Спутник V», фармпром рассматривает возможность её производства в стране. Сегодня стало известно, что в стране началась третья, заключительная, фаза клинических испытаний вакцины из Китая. Кроме того, власти подключились к программе COVAX, которая позволяет получить доступ к препаратам других производителей.

Ажиотаж прибавляют волнения, связанные с перспективами нового распространения инфекции. На днях стало известно, что Минздрав не исключает новой волны заболеваний ковидом. Вот только я совершенно запутался в количестве этих самых волн: власти говорят о второй, но что тогда было в начале сентября после «жаркого» июля? Впрочем, вся это нумерология растворяется в общем информационном шуме.

На фоне общего вала новостей об эффективности того или иного препарата возникает новая дилемма — должна ли быть вакцинация от ковида обязательной или прививку стоит делать только добровольно? ВОЗ вполне определенно высказалась в поддержку добровольных прививок. Но в очередной раз повторюсь: регулярные шараханья в период пандемии из стороны в сторону изрядно потрепали авторитет этой международной организации в обывательском мнении.

Опасения общественности в адрес новейших вакцин, разработанных с головокружительной скоростью, вполне легитимны. Недавний опрос жителей Великобритании показал, что лишь 49% из 70 тысяч респондентов согласились привиться от ковида. Опросы в США и России выдали примерно тот же результат. Люди скептически относятся к вакцинации не только потому, что входят в армию ковид-диссидентов. Многих вполне обоснованно пугает скорость, с которой эти вакцины появились на свет.

В Узбекистане в число антипрививочников входят не более 10% взрослого населения, что сопоставимо с численностью жителей Ташкента. Такой получается мегаполис противников вакцинации. Впрочем, судя по комментариям к моей предыдущей колонке на тему ковида, не желающих прививаться у нас гораздо больше. Я продолжаю разделять их скепсис, но по-прежнему остаюсь в «партии вакцинации». Столь явную противоречивость суждений я могу объяснить еще одним доводом — неизбежностью получить эту самую прививку.

Советский богатый опыт по части «добровольной принудительности» весьма ёмко когда-то выразил анекдот про Сталина, Рузвельта и Черчилля, пытавшихся накормить горчицей кошку. В отличие от американского и британского лидеров отец всех народов знал толк в психологии убеждения масс. Намазав орущей кошке горчицу под хвост, генералиссимус торжествующе молвил своим посрамленным визави: «Добровольно и с песней!»

Усилия сторонников вакцинации, что называется, не пойдут «коту под хвост». Вакцина от ковида войдет в национальные календари прививок многих стран. Даже самые демократичные страны, скорее всего, ждёт разделение населения «в правах» в зависимости от того, кто «укололся», а кто нет. На первом этапе это коснётся тех, кто будет выезжать на работу или учёбу за рубеж — без справки о вакцинации сделать это, скорее всего, будет невозможно. Появится что-то вроде «иммунных паспортов». Затем подобный опыт может быть распространен уже внутри страны: в школах, вузах, госучреждениях и предприятиях. Вот так и можно выйти к июню 2021 года на тот 60-процентный рубеж, необходимый для коллективного иммунитета в стране.

Наша действительность часто подсказывает и другой выход: подделать справку о прививке. Благо опыт, наработанный в пандемию с мухлеванием ПЦР-тестов, уже имеется. Спрос всегда рождает предложение. Чиновник вполне может откликнуться на просьбу, либо сам предложить состряпать «левую» справку. Обман рано или поздно вскроется. Со стороны зарубежья, особенно того, что в «высшей лиге здоровья», последуют санкции, ограничивающие въезд в их страны. Уже особо не разбираясь — «за» прививку ты или «против».

Власти такой имидж сегодня совсем не к лицу. С коррупцией, конечно же, боремся, но она всегда на шаг впереди. Поэтому остается единственный, но самый трудный путь: не разделять людей на «бестолковых антипрививочников» и «правильных» граждан, не заниматься очередной кампанейщиной, а вести вдумчивый свободный диалог, который бы укреплял в обществе доверие к властям и науке.

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