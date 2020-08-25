Узбекистан в качестве действующего члена Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) присоединился к международному механизму по разработке и распространению вакцины от коронавируса COVAX. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

На недавнем брифинге в Женеве глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что потенциальное присоединение к программе вакцинации обсуждают еще более 170 стран, а в портфеле организации в настоящее время имеется девять вакцин, еще девять находятся на стадии оценки и обсуждения.

ВОЗ будет сотрудничать со всеми производителями вакцины, а механизм направлен на равное распределение лицензированного и утвержденного средства среди всех участников программы, говорится в сообщении министерства.

В настоящее время, по данным Минздрава, в Узбекистане находятся представители ЕРБ ВОЗ Олег Стороженко и Таня Шмид, которые принимают непосредственное участие в лечении пациентов с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Узбекистан изучает возможность использования китайской и российской вакцин. Разработкой вакцины занимаются также ученые США и Великобритания. Ранее эксперт ВОЗ Майкл Райан заявлял, что вакцинация от коронавируса начнется не ранее первой половины 2021 года.