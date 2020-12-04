Российская вакцина от COVID-19 «Cпутник V» поступила в Узбекистан. Её образцы в Ташкент доставил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

«Образцы переданы узбекской стороне для проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории Узбекистана», — говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения Узбекистана в сентябре рассказывало, что страна обратилась в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) о выделении 5000 доз вакцины «Спутник V». Сам РФПИ сообщил, что договорился с фармацевтической компанией Laxisam о поставках в Узбекистан до 35 миллионов доз вакцины «Спутник V».

«Cпутник V» — двухвекторная вакцина против COVID-19, разработанная Центром имени Н. Ф. Гамалеи и Минобороны России. Разработчики препарата оценили эффективность вакцины в 95%. В ближайшее время, отмечается в сообщении Минпромторга, общий объём произведённой вакцины «Спутник V» достигнет 2 миллиона доз.