На днях стало известно, что власти страны планируют к июню 2021 года вакцинировать от коронавируса до 60% населения страны. Цифры вполне объяснимые — именно этот процент позволяет добиться коллективного иммунитета от ковида в любой стране мира. Пока остаются без точного ответа два других важных вопроса: когда начнется вакцинация и, самое главное, — какой именно вакциной.

Уже совершенно ясно, что первоначальный срок запуска массового производства вакцин, объявленный лидерами ряда стран, — октябрь-ноябрь этого года — был, мягко говоря, завышенным. Прогресс медицины оказался не так велик, как нам хотелось бы в это верить. По мнению многих экспертов, новым оптимальным временем для пуска вакцинного мирового конвейера остается второй квартал будущего года. Нам остается только верить и ждать. Как и все это время пандемии.

Сейчас в разных странах, по данным Всемирной организации здравоохранения, разрабатывается порядка 170 вариантов вакцины от коронавируса, в том числе около 20 находятся в третьей, заключительной стадии испытаний, 7 получили предварительное одобрение к использованию.

ВОЗ выступила с инициативой COVAX о проведении массовой вакцинации в бедных странах до конца 2021 года в изначальном объеме до 2 миллиардов доз. План реализуется, если будут найдены деньги на него. Некоторые не самые продвинутые в создании вакцин страны спешат заключить контракты с разработчиками, чтобы производить вакцину у себя — в расчете на то, что часть продукции останется в стране. Одновременно идет борьба за раздел рынка вакцинирования, объем которого может превысить 70 млрд долларов.

Я намеренно не перечисляю торговые марки и разработки, чтобы не быть уличенным в ангажированности и рекламе препаратов. Пользователи соцсетей и читатели СМИ относятся к разговорам об эффективности вакцин против коронавируса — неважно какой, российской ли, китайской или американской — пока с недоверием. Можно понять их скепсис — разработка препаратов шла в экстремальных условиях. Опять-таки вопрос этот зачастую подгонялся под конъюнктуру политического момента или динамику цен на акции фармкомпаний.

Нещадно ругаемый нынче нашими политиками вождь мирового пролетариата когда-то обмолвился: «Политика есть концентрированное выражение экономики». В нашем коронавирусном мире сегодня главным компонентом для «разбавления» этой универсальной формулы стала химическая формула вакцины от COVID-19. Именно она сегодня является главным политическим и экономическим оружием в мире, инструментом воздействия на массовое сознание.

Но если вдруг позволить себе изрядную долю фантазии и представить, что на носу у нас какие-нибудь да выборы, то, судя по актуальности коронавируса, никого бы сейчас не интересовали программы либералов, демократов, социалистов или сил национального возрождения. Линия межпартийных баталий проходила бы между партией «антипрививочников» и сторонниками вакцинации.

Среди последних тоже не наблюдалось бы единства: кто-то выступает исключительно за вакцину «западного» производства, кому-то ближе спасение от северного стратегического партнера, а кто-то ратовал за китайские антивирусные технологии. Вакцина становится концентрированным выражением всего нашего накопленного эмпирического опыта сетевого противостояния и наших жизненных предпочтений и традиций.

Мне могут резонно возразить: да какой собственно нас, простых людей, ждет выбор? Какую вакцину завезут, такой и будет прививаться. И будут правы и не правы одновременно. Так бывает, оказывается. Выбирать, конечно же, за нас будут специалисты. Они нам все растолкуют насчет тактико-технических свойств купленной вакцины. И возможно, не одной. Однако устойчивые традиции любого выбора, конкурса или тендера пока оставляли у нас всегда больше вопросов, нежели возгласов одобрения.

Я никогда не состоял и, скорее всего, не будут состоять ни в одной политической партии. Стойкое отрицание этого момента в моей жизни, видимо, связано с тем, что значительную часть ее проходила под известным лозунгом «Партия — наш рулевой». Но в одной партии все-таки сегодня готов состоять. Это партия за прививку от ковида. Вакцинация от коронавируса, прежде всего, необходима для прекращения пандемии паники и отмены глобального карантина, в том числе в головах многих сотен миллионов людей.

Вакцинация прекратит спор между теми, кто до сих пор считает коронавирус ерундовой болезнью и теми, кого по-прежнему пугают информационные сводки в СМИ. Да, я отдаю себе отчет, что прививка не спасет всех. Вполне возможно, что вакцинация окажется противопоказана лично мне. Но болеть уже станет не так страшно: вот в чем главный ее смысл. И за это, думаю, стоит проголосовать.

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