18 ноября Антимонопольный комитет Узбекистана подал апелляционную жалобу на решение Ташкентского городского административного суда, подтвердили «Газете.uz» в пресс-службе АМК.

30 октября суд удовлетворил жалобу компании UzAuto Motors о признании недействительным решения специальной комиссии Антимонопольного комитета Узбекистана от 19 августа. Часть судебного процесса проходила в закрытом режиме.

Решение спецкомиссии АМК предписывало автопроизводителю снизить цены на машины и сделать перерасчет клиентам. UzAuto Motors заявляла, что в нынешнем положении снижение цен на авто «не представляется возможным».

Кроме того, после решения суда стало известно, что Генеральная прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело в отношении UzAuto Motors в связи с отсутствием события преступления. Примечательно, что депутаты направили запрос генпрокурору о даче правовой оценки действиям автопроизводителя 21 августа, но получили ответ 4 ноября в виде уведомления, хотя депутатский запрос должен быть рассмотрен не позднее 10 дней.

Позже депутаты сообщили, что информация о льготах UzAuto Motors и Джизакского автомобильного завода (на его базе выпускаются автомобили Volkswagen) при импорте автомобилей и утилизационном сборе оказалась конфиденциальной, то есть только для ознакомления и без возможности раскрыть ее для общественности.

«Газета.uz» ранее выяснила, что компания UzAuto Motors заключила контракт на поставку 8750 автомобилей Chevrolet Equinox в 2020—2021 годы. Сумма контракта составляет почти 200 млн долларов, или около 22845 долларов за одну машину этой модели. При этом в Узбекистане Equinox продается по 33664 доллара, что выше импортной цены на 10819 долларов, или на 47%.