Компания UzAuto Motors заключила контракт на поставку 8750 автомобилей Chevrolet Equinox в Узбекистан в 2020—2021 годы, следует из данных сайта государственных закупок.
Источник: exarid.uzex.uz.
Контракт с General Motors Overseas Distribution LLC был подписан 27 ноября 2019 года. Сумма соглашения составляет 199,9 млн долларов, или около 22845,9 доллара за одну машину этой модели (цена по CIP/CPT).
При этом UzAuto Motors реализует Equinox на внутреннем рынке по 349 млн сумов (33664,9 доллара по курсу ЦБ на 8 ноября), что выше импортной цены на 10819 долларов, или на 47%.
10 апреля 2020 года UzAuto Motors также заключила контракт с GM Korea Company на поставку автомобилей Malibu (1.5T/2.0T LT/ 2.0 T LTZ) на 57,3 млн доллара. Число автомобилей и их цена не указана.
Ранее депутаты направили запрос в Государственный таможенный комитет и Минфин для получения подробной информации о льготах UzAuto Motors и Джизакского автомобильного завода при импорте автомобилей и утилизационном сборе. Предоставленные ГТК данные оказались конфиденциальными, то есть только для ознакомления и без возможности раскрыть ее для общественности.
В июле 2019 года «Газета.uz» сообщала о планируемом уровне локализации нового седана Сhevrolet Onix и других моделей UzAuto Motors, включая Damas, Lacetti, Spark, Nexia и Cobalt.
Стоимость деталей зарубежного производства в Onix тогда оценивалось в 2300 долларов, местного — 4200 долларов, Lacetti — 4319 и 2938, Spark — 2393 и 2984, Nexia — 2995 и 3500, Cobalt — 2656 и 3488 и Tracker — 4000 и 6400. Отметим, что на конечную стоимость автомобиля также влияют расходы на логистику, рабочий труд, банковские кредиты и другие издержки.
Чистую прибыль UzAuto Motors за 2019 год оценили в 2,65 трлн сумов.
Timur Karimov
Ну тут и ответ, — у всех есть интернет, каждый может посмотреть цену и комплектацию в разных странах….и наверняка она будет круче и дешевле, чем нам предлагают
Valentin Kim
Ну и правильно
Ярослав К.
Ничего удивительного, Чинам пофиг на свой народ.. Это очень печально товарищи.
Ирина Никитина
И после этого все равно цены обоснованы..
Lesha K
Спасибо за информацию для размышления!
Renat Akchurin
Просто перепродают, любая бизнес хороша.
Этим обычным торгашеским спекулятивизмом УзАвтоМоторс не добавляет value.
Пусть там депутаты займутся отменой всяких пошлин на иномарки, в этом плане их не слышно вообще, ха-ха.
Mirshakhid Mirshakhid
Да многовато они берут на издержки
Khusniddin Khusanov
Очень доступные машины, куплю штук 10 сразу. Спасибо:)