Компания UzAuto Motors заключила контракт на поставку 8750 автомобилей Chevrolet Equinox в Узбекистан в 2020—2021 годы, следует из данных сайта государственных закупок.

Источник: exarid.uzex.uz.

Контракт с General Motors Overseas Distribution LLC был подписан 27 ноября 2019 года. Сумма соглашения составляет 199,9 млн долларов, или около 22845,9 доллара за одну машину этой модели (цена по CIP/CPT).

При этом UzAuto Motors реализует Equinox на внутреннем рынке по 349 млн сумов (33664,9 доллара по курсу ЦБ на 8 ноября), что выше импортной цены на 10819 долларов, или на 47%.

10 апреля 2020 года UzAuto Motors также заключила контракт с GM Korea Company на поставку автомобилей Malibu (1.5T/2.0T LT/ 2.0 T LTZ) на 57,3 млн доллара. Число автомобилей и их цена не указана.

Ранее депутаты направили запрос в Государственный таможенный комитет и Минфин для получения подробной информации о льготах UzAuto Motors и Джизакского автомобильного завода при импорте автомобилей и утилизационном сборе. Предоставленные ГТК данные оказались конфиденциальными, то есть только для ознакомления и без возможности раскрыть ее для общественности.

В июле 2019 года «Газета.uz» сообщала о планируемом уровне локализации нового седана Сhevrolet Onix и других моделей UzAuto Motors, включая Damas, Lacetti, Spark, Nexia и Cobalt.

Стоимость деталей зарубежного производства в Onix тогда оценивалось в 2300 долларов, местного — 4200 долларов, Lacetti — 4319 и 2938, Spark — 2393 и 2984, Nexia — 2995 и 3500, Cobalt — 2656 и 3488 и Tracker — 4000 и 6400. Отметим, что на конечную стоимость автомобиля также влияют расходы на логистику, рабочий труд, банковские кредиты и другие издержки.

Чистую прибыль UzAuto Motors за 2019 год оценили в 2,65 трлн сумов.