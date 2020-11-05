Генеральная прокуратура Узбекистана отказалась возбуждать уголовное дело в отношении компании UzAuto Motors, сообщил депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев.

По его словам, по результатам проверки Антимонопольного комитета группа депутатов — Р. Кушербаев, Д. Ганиев, Н. Джумаев, Б. Эшмурзаев, З. Жалолов, А. Темиров — 21 августа направила «депутатский запрос» генеральному прокурору с просьбой изучить возможные нарушения законодательства, коррупционные признаки и нарушение прав потребителей, выявленные в деятельности UzAuto Motors, дать правовую оценку и высказать свое мнение о наличии признаков преступления.

4 ноября депутаты получили ответное письмо в виде уведомления за подписью заместителя генерального прокурора. В уведомлении, зарегистрированном Генпрокуратурой 28 октября, указано, что по документам, собранным в ходе расследования в UzAuto Motors, в возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием события преступления.

Расул Кушербаев напомнил, что в соответствии со статьей 15 закона «О парламентском контроле» на запрос депутата Законодательной палаты, члена Сената должностные лица государственных органов, органов хозяйственного управления направляют письменный ответ не позднее 10 дней со дня получения запроса, если не установлен иной срок. Ответ на запрос депутата Законодательной палаты, члена Сената подписывается должностным лицом, на имя которого был направлен запрос, или лицом, временно исполняющим его обязанности.

Согласно статье 193 Кодекса об административной ответственности, оставление должностными лицами без рассмотрения парламентского запроса, запроса депутата, сенатора или нарушение без уважительных причин сроков их рассмотрения, либо умышленное представление по ним заведомо недостоверных сведений влечет наложение штрафа на должностных лиц от 3 до 7 базовых расчетных величин (от 669 тысяч до 1,56 млн сумов).

Напомним, 30 октября Ташкентский городской административный суд удовлетворил жалобу UzAuto Motors и признал недействительным решение специальной комиссии Антимонопольного комитета. АМК ранее сообщал, что производитель с среднем завышал цены на автомобили на 10%, в связи с чем компании было предписано снизить стоимость и сделать перерасчет клиентам. UzAuto Motors в ответ заявила, что в нынешнем положении снижение цен «не представляется возможным», и подала в суд.

Расул Кушербаев назвал победу UzAuto Motors над Антимонопольным комитетом в суде «победой старого Узбекистана над новым».