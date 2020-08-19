Специальная комиссия Антимонопольного комитета Узбекистана 19 августа рассмотрела дело о в отношении компании UzAuto Motors по признакам нарушения закона «О конкуренции», сообщила пресс-служба АМК.

Ранее депутат Законодательной палаты, член фракции УзЛиДеП Дониёр Ганиев заявил, что комитет подтвердил имеющиеся нарушения и предписал автопроизводителю снизить цены.

По итогам рассмотрения дела выявлено, что UzAuto Motors:

при формировании базовых оптовых и розничных цен на выпускаемые автомобили за счет необоснованного увеличения затрат применял высокую монопольную цену, в результате чего стоимость легковых авто в среднем выросла на 10,29%;

совершала действия, которые дискриминировали права и интересы потребителей и предпринимателей при продаже автомобилей через дилеров, в том числе через включение условий, не связанных с предметом договора. Компания также злоупотребляла своим доминирующим положением, что привело к препятствованию входа на рынок других производителей.

Специальная комиссия подробно изучила указанные случаи и поручила UzAuto Motors устранить выявленные нарушения.

В частности, компания должна вычесть из цен, утвержденных в марте, и вернуть потребителям в зависимости от автомобиля сумму в размере:

Spark модификации LS M/T — 3 млн сумов, модификации LT A/T — 3,5 млн сумов;

Nexia 3 модификации LT M/T — 3,1 млн сумов, модификация LTZ A/T — 3,7 млн сумов;

Cobalt модификации LT M/T — 4,4 млн сумов, модификации LTZ A/T — 10,5 млн сумов;

Gentra модификации SX M/T — 13,8 млн сумов, модификации SX M/T CNG — 13,7 млн сумов и модификации CDX A/T Plus — 19,8 млн сумов;

Damas модификации DLX — 15,4 млн сумов, модификации VAN — 15,7 млн сумов, модификация Labo — 13 млн сумов.

Кроме этого, дальнейшие контракты с покупателями должны заключаться с учетом вычета необоснованных затрат либо снижения цен на 10,29%. Таким образом, автопроизводитель нужно обеспечить сокращение необоснованных затрат на 942,8 млрд сумов. Новые цены на автомобили должны быть представлены в АМК.

Компании также поручено обеспечить реализацию выпускаемых автомобилей в строгом соответствии с последовательностью договоров, заключаемых через программу UzAvtoSavdo.

В случае возврата автомобилей с экспорта или других причин, по которым экспорт не состоялся, машины должны быть реализованы на внутреннем рынке путем равномерного распределения через дилеров.

Производитель также должен обеспечить для действующих и новых дилеров равные условия, в частности, при заключении дистрибьютерских договоров на продажу автомобилей в рассрочку, и не предпринимать ограничивающие конкуренцию действия.

В АМК отметили, что UzAuto Motors в течение месяца может обжаловать решение в коллегии комитета или в соответствующем административном суде.