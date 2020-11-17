В начале этого года мы опубликовали статью об искусственных барьерах и препонах при регистрации самоинициативных негосударственных некоммерческих организаций (ННО). Министерство юстиции в ответ попросило уточнить наименования ННО, которые сталкиваются с проблемами в регистрации. Мы привели два конкретных кейса инициативных групп — Молодёжный центр волонтёров «Oltin qanot» («Золотое крыло») и республиканское Общественное объединение инвалидов «Inklyuziv hayot» («Инклюзивная жизнь»).

ННО «Inklyuziv hayot» 28 сентября было зарегистрировано в Министерстве юстиции — после того, как инициативная группа людей с инвалидностью получила 12 отказов. Однако группа молодых активистов, пытающихся учредить центр волонтёров «Oltin qanot», с октября 2018 года получила восемнадцать отказов в регистрации ННО от управления юстиции Ташкента. Ниже приводится обновлённая хронология отказов, а также причины, указанные регистрирующим органом.

Была ли у регистрирующего органа возможность сразу перечислить допущенные недостатки в учредительных документах? Если отказ №1 обуславливался тем, что к заявлению не был прикреплен банковский платёжный документ, а отказ №2 — в том числе не приложенным протокола общего собрания, то далее недостатки в уставе выявлялись поэтапно. После исправления заявителем обнаруженных недочётов в уставе городское управление юстиции находит всё новые и новые ошибки, которые можно было указать в первом отказе в регистрации.

Подобная практика открыто нарушает положения закона «Об административных процедурах», который был детально проанализирован кандидатом юридических наук Леонидом Хваном касательно рассмотрения заявок на регистрацию ННО.

Такое отношение органов юстиции препятствует реализации закона «О волонтёрской деятельности», в котором было впервые прописано понятие «волонтёрской организации» — ННО, созданной и осуществляющей волонтёрскую деятельность в соответствии с законодательством. Иначе говоря, пока волонтёрская организация не зарегистрирована со статусом ННО, она не считается созданной.

Как видно из хронологии 18 отказов, полученных от Ташкентского городского управления юстиции, открыть волонтёрскую организацию на практике оказывается крайне мучительным делом. Вопрос чиновникам из Минюста: как мы будем развивать волонтёрство, если волонтёрские организации так сложно регистрировать?

Поиск в открытом реестре ННО и их подразделений по ключевым словам «volontyorlik», «volontyorlik tashkiloti» или «volontyor» (включая слова на кириллице) не дал никаких результатов. Это вызывает опасения, что на сегодняшний день может быть не зарегистрировано ещё ни одно ННО в качестве «волонтёрской организации».

Таинственная экспертиза

Складывается ощущение, что процесс регистрации ННО рассчитан на то, чтобы инициативная группа молодых людей расстроилась и в конечном итоге отказалась от своего замысла. Однако Санатбек Музаффаров, студент Национального университета Узбекистана по направлению «Социальная работа», один из инициаторов Молодежного центра волонтёров «Oltin qanot», не сдаётся:

«Спустя два года нашу организацию так и не зарегистрировали. Но мы учредили Академию волонтёров со статусом ООО. Недавно мы сдали учредительные документы для регистрации ННО в двадцать третий раз. Когда я подавал документы в последний раз, сотрудник управления юстиции города Ташкента отвёл меня в сторону и попросил больше не подавать, сообщив, что они получили одобрение от четырёх-пяти организаций и ещё ждут ответа от двух-трёх организаций. Нам сказали, что если эти организации дадут положительный ответ и документы пройдут экспертизу, наше ННО зарегистрируют. В противном случае зарегистрировать организацию не получится. Но мы не сдаёмся и будем продолжать подавать документы».

Санатбек утверждает, что на четыре заявления по регистрации ННО от 15 июня, 19 августа, 30 сентября и 16 октября нынешнего года они так и не получили письменного ответа от городского управления юстиции. Последний раз они подали документы 9 ноября.

Согласно пункту 19 постановления Кабинета Министров №57 от 10 марта 2014 года «регистрирующий орган вправе направить соответствующим организациям документы, представленные для государственной регистрации ННО, для проведения экспертизы». Перечень организаций, имеющих право проведения подобной «экспертизы», не разглашается. Согласно постановлению, такие организации обязаны предоставить своё заключение в течение 20 дней.

При этом заключение анонимных экспертных организаций может содержать мнение о целесообразности отказа в государственной регистрации ННО, и в таком случае организация должна обосновать своё заключение в рамках случаев, предусмотренных абзацами 2−10 пункта 24 Положения о порядке госрегистрации ННО. Однако инициативной группе по созданию ННО «Oltin Qanot» не предоставляют возможность ознакомления с экспертизами третьих организаций.

Интересный факт для сравнения — на регистрацию ООО «Академия молодых волонтёров» в Центре государственных услуг Алмазарского района им потребовался лишь один час, организация была зарегистрирована после первой подачи учредительных документов.

«Сотрудник центра сам внёс наши данные в готовый шаблон устава ООО и не требовал никакой документации», — рассказывает Санатбек Музаффаров.

Парадокс здесь заключается в том, что несмотря на то, что молодые люди хотят осуществлять добровольную социально направленную и общественно полезную деятельность на безвозмездной основе, им вставляют палки в колёса, а для бизнеса и предпринимательской деятельности открывают все пути.

Не виден свет в конце тоннеля

Почему же процесс регистрации ННО «Oltin qanot» так сильно затянулся? Могло ли быть так, что одна из «экспертных организаций» дала мнение о нецелесообразности регистрации ННО, которое не вписывается в официально допустимые причины отказа?

Нам приходится лишь догадываться, потому что инициативную группу не информируют о точных сроках согласования, о протоколах встреч и переговоров регистрирующего органа с соответствующими анонимными организациями, что делает весь процесс регистрации ННО непрозрачным.

Обидно то, что мотивация волонтёрской группы падает в затяжной борьбе за регистрацию ННО. Вместо того, чтобы всячески поддерживать молодёжные инициативы снизу, городское управление юстиции снова и снова отказывает в регистрации.

Конечно, исходя из данного конкретного кейса невозможно говорить о том, что все инициативные группы в Узбекистане сталкиваются с такими барьерами. Тем не менее, система и порядок регистрации едины для всех, но неясно, по каким именно критериям принимается решение о регистрации ННО. Почему, например, ННО «Inklyuziv hayot» зарегистрировали на тринадцатой подаче документов, а ННО «Oltin qanot» ещё не видит свет в конце тоннеля?

Вся надежда на новый кодекс об ННО

Проект Кодекса о негосударственных некоммерческих организациях должен быть внесён в Кабинет Министров до 1 февраля 2020 года. В конце января директор Института демократии и прав человека, член Консультативного совета при президенте Узбекистана, кандидат юридических наук Сайёра Ходжаева заявляла, что изначальный вариант кодекса, разработанный Минюстом, был подготовлен второпях и без участия представителей гражданского общества.

«Во многих европейских странах один человек в течение трёх дней может без труда зарегистрировать ННО. У нас учредителями должны быть не менее 10 человек, а процесс регистрации длится месяц. Мы предлагали в новом кодексе сократить число учредителей хотя бы до пяти человек, а срок регистрации до 10 дней, но нас не услышали», — рассказывала Сайёра Ходжаева в январе.

Тогда гражданские активисты выразили своё крайнее недовольство проектом Кодекса об ННО, предложенным Минюстом, и начали разрабатывать свои альтернативные документы. Было создано несколько независимых групп с участием представителей самоинициативных ННО. Институт демократии и прав человека совместно с Центром изучения правовых проблем и Ферганским отделением Центра поддержки гражданских инициатив подготовили свой вариант Кодекса об ННО.

Кроме того, Ассоциация инвалидов Узбекистана с участием представителей более 50 самоинициативных ННО и международных экспертов также разработала альтернативный Кодекс об ННО (текст на узбекском и русском языках). Альтернативные варианты кодекса были направлены в парламент. Председатель ассоциации, юрист Ойбек Исаков предлагает включить следующие положения, касающиеся процесса регистрации ННО:

«Регистрацию ННО необходимо производить в уведомительном порядке в электронной форме в течение 7 рабочих дней со дня предоставления документов. Необходимо предоставить право создавать ННО со статусом юридического лица и без него. При этом регистрировать нужно только те ННО, которые намереваются осуществлять свою деятельность со статусом юридического лица. В нашем варианте кодекса мы предлагаем передать функцию регистрации ННО Агентству госуслуг, где ННО могли бы одновременно поставить на учёт в органах налоговой службы и органах статистики».

Разработчики альтернативного Кодекса об ННО предлагают запретить «отказ в регистрации, продление или перенос сроков регистрации из-за грамматических, стилистических и других технических ошибок в тексте документов, а также технических недостатков оформления». Если регистрирующий орган обнаруживает ошибки и технические недостатки в оформлении учредительных документов, то заявителю необходимо предоставить возможность устранить недочёты при содействии сотрудников регистрирующего органа в трёхдневный срок со дня их обнаружения.

Предлагается также запретить отказ в регистрации по мотивам нецелесообразности создания ННО. Более того, при повторной подаче документов заявителю даётся право подавать в регистрирующий орган только те документы, в которых ранее были выявлены ошибки.

Активисты также предлагают в новом Кодексе снять ограничения на территориальную деятельность ННО, чтобы они имели право осуществлять свою деятельность на всей территории страны независимо от места регистрации и нахождения юридического адреса.

Однако, по информации международной правозащитной организации Human Rights Watch, «обещания привести кодекс неправительственных организаций (НПО) в соответствие с международными стандартами остаются невыполненными». Альтернативные кодексы об ННО, подготовленные гражданскими активистами, были направлены в Министерство юстиции и администрацию Президента.

«Дорожная карта» по реализации Национальной стратегии Узбекистана по правам человека предусматривала завершение работы над проектом Кодекса об ННО к 1 августа 2020 года. Министерство юстиции так и не опубликовало окончательный проект Кодекса об ННО на портале по обсуждению проектов нормативно-правовых актов.

Исполнительный директор центра «Стратегия развития» Эльдор Туляков сообщал, что в связи с пандемией COVID-19 разработка проекта Кодекса об ННО и Стратегии развития гражданского общества затянулась.

Сколько социальных проектов по поддержке уязвимых слоев населения смогли бы реализовать молодые волонтёры, если бы их молодежный центр «Oltin qanot» зарегистрировали ещё до пандемии?

Кроме проблем с регистрацией ННО, нерешённым остаётся ряд вопросов, касающихся развития гражданского общества. Несмотря на обещания чиновников открыть «дом ННО» в Ташкенте к марту 2020 года, к концу года об этом всё ещё нет никакой официальной информации. По указу президента такие «дома» должны были создать на базе пустующих и неэффективно используемых объектов государственной собственности до 1 января 2019 года в каждом регионе страны.

До сих пор не сформирована структура Общественной палаты, которая совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в трёхмесячный срок должна была разработать и внести в Администрацию президента проект положения о своём аппарате, а также разработать и внести в Кабинет Министров проект закона «Об Общественной палате при президенте Республики Узбекистан». К сожалению, спустя более семи месяцев с дня подписания указа президента 16 апреля 2020 года по созданию Общественной палаты так и ничего не было сделано.

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