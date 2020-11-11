Ферганской областной суд по уголовным делам 9 ноября начал рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении 22 граждан по факту произошедших в Сохском районе беспорядков, следует из открытых данных на сайте Верховного суда.

Лицам, принявшим участие в майском конфликте по вопросу использования воды в селе Чашма Сохского района, было предъявлено обвинение по части 2 статьи 219 (сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг) и статьи 214 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Узбекистана.

По данным Верховного суда обвиняемыми по делу проходят: Джураев Назиржон Обидович, Собиров Исмоилбек Музаффаржон угли, Хасанов Руслан Валижонович, Махмадалиев Шохзод Жанобидинзода, Джураев Ёдгоржон Кутбидинович, Миршарипов Равшанжон Джумабоевич, Ахмедов Махсум Бобохожиевич, Исматов Сардор Хабибуллозода, Боронбоев Джасур Оламзода, Парпиев Сухробжон Мухторович, Холматжонов Достонбек Давронжонович, Жонузоков Фуркатжон Абдурасулович, Фозилжонов Бахтиёржон Атабекович, Оташов Ойбек Сайидзода, Шодиев Баходиржон Джамолидинович, Зайлобов Зайлобидин Улугбекзода, Олимов Шохромбек Рустамзода, Сафаржонов Хуршедбек Баротзода, Рахмоналиев Хурсанжон Сухробзода, Ахроров Фирдавс Мулохусенович, Маллаев Давлатжон Намирализода, Мирзожонов Шохбоз Яхёзода.

Как уточняет Daryo.uz, двое обвиняемых являются несовершеннолетними. Судебное заседание началось с задержкой в пять часов, а с учетом карантинных ограничений на суд было допущено по два родственника каждого обвиняемого.

Суд продолжит свою работу 16 ноября.

Напомним, в конце августа «Газета.uz» писала о возбуждении уголовного дела в отношении шестерых лиц, среди которых был житель, бросавший камни в делегацию во главе с бывшим хокимом Ферганской области Шухратом Ганиевым.

Помимо шестерых обвиняемых, в качестве подозреваемых также были задержаны 22-летний Хайдаржон Бобохайдаров (видеоблогер Дадахон Хайдаров, был среди выступавших на встрече с премьер-министром) и 28-летний Дилмурод Махбубов. Позже, 2 сентября, они были освобождены из-под стражи в связи с тем, что следствие не предъявило им обвинение.