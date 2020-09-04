В рамках уголовного дела по факту майского конфликта в Сохском районе Ферганской области обвинения были предъявлены шести лицам — по статье 219 (сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг) и 244 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса. «Газете.uz» удалось выяснить их имена: Давлатжон Маллаев, Фирдавс Ахроров, Ойбек Оташев, Махсум Ахмедов, Назиржон Жураев и Равшан Миршарипов. В пресс-службе Генпрокуратуры, отвечая на запрос редакции, подтвердили эти имена. Мы поговорили с родственниками двоих обвиняемых.

Фирдавс Ахроров

Фирдавс Ахроров.

В «Газету.uz» обратился Муллохусайн Ахроров, отец Фирдавса Ахророва, который проходит по делу обвиняемым. По его словам, его 25-летний сын не принимал участия в конфликте и только присутствовал на встрече жителей с премьер-министром Абдуллой Ариповым.

«Мой сын не участвовал в конфликте — это гарантия. На второй день, когда прибыл Абдулла Арипов, он просил только открыть спортивную школу и решить вопрос с моим паспортом — я пытаюсь получить гражданство с 1992 года. Абдулла Арипов спросил, каким видом спорта занимается мой сын. Он ответил, что тхэквондо. Тогда премьер-министр заявил, что сделает из моего сына председателя по тхэквондо в Союзе молодежи. Парень обрадовался и не мог найти себе места. У нас бедная семья. Мы не выступаем против политики государства», — сказал он.

Мужчина утверждает, что Фирдавса Ахророва, как и других ребят, забрали первым вертолетом в субботу, 22 августа.

«Он занимается ремонтом в домах людей с утра до вечера, кормит нашу семью и семью брата. Наш адвокат сказал, что у Фирдавса никаких нарушений нет. Он только перебежал дорогу на одном из видеокадров и больше ничего, он не участвовал в конфликте, а только высказал свои проблемы на встрече с премьером. У нас же демократическое государство, мудрый президент», — отметил Муллохусайн Ахроров.

Муллохусайн Ахроров.



Отец обвиняемого сообщил, что его сына вызвали с работы в отдел внутренних дел Сохского района, откуда его забрали на вертолете. Мужчине тогда не удалось получить информацию о местонахождении сына в местном ОВД и в отделе СГБ. В хокимияте ему сообщили, что Фирдавса Ахророва «забрали на 5−6 дней в Фергану и скоро вернут».

Мужчина отметил, что не может выехать в Фергану из-за отсутствия паспорта, а его супруга болеет.

«Никто нас не предупредил, что его забирают. Ни в ОВД Сохского района, ни в УВД Ферганской области. Если бы он был виновен, я бы сам отвез его туда… Пусть они вернут моего сына, он кормит две семьи… Он не тот человек, который занимается беспорядками. Если человека подозревают, то не нужно вот так вот забирать. У нас же демократическое государство», — сказал он.

Ойбек Оташев





«Газета.uz» также получила обращение от Дадахона Оташева, брата 20-летнего Ойбека Оташева, который привлечен к уголовному делу в качестве обвиняемого.

По его словам, 21 августа примерно в 8:00 к ним в дом пришел инспектор профилактики и заявил, что Ойбеку Оташеву нужно проехать в отдел внутренних дел «по одному вопросу».

«Он обещал сам вернуть его. Ойбека долго не было, я пошел за ним в райцентр. В ОВД Сохского района сказали, что ничего не знают о нем… До 18:00 вечера я прождал у здания ОВД, никакой информации не было. Потом выяснилось, что в 17:00 Ойбек позвонил родителям и сказал, что их (его и нескольких ребят) привезли в Фергану на вертолете», — сообщил он.

Дадахон Оташев подтвердил, что его младший брат 31 мая присутствовал на встрече с хокимом Ферганской области Шухратом Ганиевым, в которого бросали камни несколько местных жителей.

«Ойбек вообще не знал, что Шухрат Ганиев — это хоким Ферганской области. На встрече с ним, когда хоким сказал, что кто-то бросил камень в него, мой младший брат просто предложил использовать вазелин для заживления раны. Это было сказано в благих целях. Другие неправильно поняли его… Сам он был прооперирован в прошлом году и часто использовал вазелин для спины. Он просто дал совет. За это его забрали», — считает брат.





Кадр видео BBC Uzbek.

Узбекская служба BBC публиковала расшифровку встречи Шухрат Ганиев с жителями (видео).

Шухрат Ганиев: Если бы я был подлым человеком, я бы приехал к вам так быстро?

Один из жителей Соха: Почему тогда так быстро уходите?

Шухрат Ганиев: Слушай, я никуда не ухожу, я никуда не уйду. Я тут и живой, и мертвый. Я человек, который служил в Афганистане. Только вот один подлец вот сюда бросил камень. Зачем пытаться меня ранить?

Ойбек Оташев: А если стрелять из пистолета, ничего? Рану можно залечить вазелином. А что делать с умершим человеком?

Шухрат Ганиев: Слушайте меня, одно дело. Я скажу всем — военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел: пожалуйста, если кто-то из молодых ребят баловался по ошибке, то того не тронут. Поэтому, дорогие братья, сыновья, позвольте мне и еще нескольким аксакалам остаться, не мешайте нам работать. Не перебивайте меня, слушайте… Прошу вас не мешать мне работать, и взрослые, и дети. Братья, не поступай по-мальчишески. Сейчас вы мешаете работать и военнослужащим, и пограничникам, и мне. Сейчас бесполезно горячиться.

Один из жителей: Вы должны быть за народ.

Один из жителей: Заодно поднимите проблему коридора перед президентом!

Ойбек Тошев на встрече с хокимом. Кадр видео BBC Uzbek.

На других кадрах видно, как Ойбек Оташев выходит к Шухрату Ганиеву и что-то говорит.

Дадахон Оташев сообщил, что после той встречи его младший брат сожалел о сказанном, поскольку не знал, что это хоким области, пока кто-то в толпе не сказал об этом.

«По возвращении домой он сказал, что по ошибке наговорил лишнего хокиму области», — сказал он.

Ранее «Газета.uz» писала о 23-летнем Давлатжоне Маллаеве. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов 10 августа. В определении Ферганского городского суда по уголовным делам на закрытом заседании отмечалось, что обвиняемый «принимал активное участие в беспорядках. Вооружившись различными предметами, он оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов во главе с хокимом Ферганской области Шухратом Ганиевым, которые прибыли в Чашму для предотвращения беспорядков, пытался заставить их отказаться от исполнения своих служебных обязанностей, применил насилие, бросал камни в них и их служебные автомобили и нанес повреждения различной степени».

Помимо шести обвиняемых, в качестве подозреваемых были задержаны 22-летний Хайдаржон Бобохайдаров (видеоблогер Дадахон Хайдаров, был среди выступавших на встрече с премьер-министром) и 28-летний Дилмурод Махбубов, 2 сентября они были освобождены из-под стражи в связи с тем, что следствие не предъявило им обвинение.