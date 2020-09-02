Хайдаржон Бобохайдаров (блогер Дадахон Хайдаров) из Сохского района Ферганской области освобожден из-под стражи. Об этом «Газете.uz» сообщил начальник Отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

1 июня областная прокуратура по факту беспорядков в Сохском районе возбудила уголовное дело по статьям 219 (сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг) и 244 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса. В качестве обвиняемых были привлечены шесть человек. Как уточнили в Генпрокуратуре, 22-летний Хайдаржон Бобохайдаров, а также 28-летний Дилмурод Махбубов, о которых писала «Газета.uz», проходили по делу в качестве подозреваемых (всего по делу было два подозреваемых).

Хаёт Шамсутдинов добавил, что срок их задержания исчислялся с 23 августа. В рамках статьи 226 Уголовно-процессуального кодекса, срок задержания составляет не более 48 часов с момента доставления задержанного в орган внутренних дел или иной правоохранительный орган. В исключительных случаях судом в отношении задержанного подозреваемого могут быть применены меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста или залога. При этом подозреваемому должно быть предъявлено обвинение в течение 10 дней со дня его задержания. В противном случае мера пресечения отменяется и лицо освобождается из-под стражи.

2 сентября был последний день процессуального срока, по итогам которого следствие не предъявило обвинения.

«Газета.uz» сообщала о задержании видеоблогера Хайдаржона Бобохайдарова 29 августа. Его семья рассказывала, что информации о его местонахождении нет с 22 августа, когда его забрали из дома сотрудники правоохранительных органов. По словам отца блогера, сына отвезли на вертолете в Фергану, накинув на голову мешок.