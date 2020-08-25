Прокуратура Ферганской области возбудила уголовное дело по факту массовых беспорядков и сопротивления представителю власти в Сохском районе, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

В сообщении напоминается, что массовые беспорядки произошли 31 мая в результате конфликта между жителями Сохского района Ферганской области Узбекистана и Кадамжайского района Баткенской области Кыргызстана во время совместной очистки оттоков воды родника Чашма.

Представители местной власти и правоохранительных органов, прибывшие в село Чашма для разрешения конфликта, подверглись активному сопротивлению со стороны нарушителей порядка и получили травмы различной степени.

1 июня прокуратура Ферганской области возбудила уголовное дело по статье 219 (сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг) и 244 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса.

В ходе расследования обвинения по этим статья предъявлены шести лицам, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, 11 августа прошло закрытое заседание Ферганского городского суда по уголовным делам. Согласно определению суда, которое опубликовало радио «Озодлик» (подлинность акта подтвердил источник «Газеты.uz»), среди обвиняемых числится 23-летний Давлатжон Маллаев (ранее не судим), который был задержан сотрудниками правоохранительных органов 10 августа в 21:05.

По данным предварительного следствия, в конфликте у родника Чашма принимали участие 1000 жителей приграничных районов.

Сотрудники правоохранительных органов прикрывают щитом хокима Ферганской области Шухрата Ганиева от летящих камней. Кадр видео «Настоящего времени».

В определении суда отмечается, что обвиняемый «принимал активное участие в беспорядках. Вооружившись различными предметами, он оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов во главе с хокимом Ферганской области Шухратом Ганиевым, которые прибыли в Чашму для предотвращения беспорядков, пытался заставить их отказаться от исполнения своих служебных обязанностей, применил насилие, бросал камни в них и их служебные автомобили и нанес повреждения различной степени».

11 августа Давлатжон Маллаев был привлечен в качестве обвиняемого по статье 244 (массовые беспорядки / наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет) и части 2 статьи 219 (принуждение представителя власти, исполняющего служебные обязанности, или лица, выполняющего гражданский долг, в любой форме к отказу от исполнения служебных обязанностей или выполнения гражданского долга, а равно совершению незаконных действий / наказывается исправительными работами до 3 лет или ограничением свободы от 2 до 5 лет либо лишением свободы до 5 лет) Уголовного кодекса.

В Верховном суде Узбекистана «Газете.uz» отказались комментировать определение Ферганского городского суда по уголовным делам. В пресс-службе хокимията Ферганской области также не стали комментировать ситуацию.

Судья Жамшид Хужамбердиев сообщил «Газете.uz», что рассмотрение дел о применении меры пресечения в виде заключения под стражу проходит в закрытых заседаниях (участвуют только стороны) согласно статье 243 Уголовно-процессуального кодекса.

«Газета.uz» сообщала, что 1 июня Сохский район посещал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. На встрече с ним жители высказывали недовольство в адрес хокима Шухрата Ганиева. Пресс-секретарь областного хокимията в комментарии заявлял, что «недоброжелатели есть даже у популярных хокимов».