Видеоблогер из Сохского района Ферганской области Дадахон Хайдаров арестован на 10 суток. Его отец Шерали Эралиев рассказал, что с 22 августа не знает, где он находится. Сообщается, что 22-летний житель района был задержан в рамках уголовного дела по факту беспорядков в Сохе.

Выступление блогера

31 мая в результате конфликта между жителями Сохского района Ферганской области Узбекистана и Кадамжайского района Баткенской области Кыргызстана во время совместной очистки родника Чашма произошли массовые беспорядки. С узбекской стороны было госпитализировано минимум 187 пострадавших, из них 15 были в тяжелом состоянии.

Абдулла Арипов и Шухрат Ганиев. Фото: хокимият Сохского района.

1 июня премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетил Сохский район для урегулирования инцидента. На встрече с кыргызской делегацией и местными жителями он обсудил открытие коридора в эксклав, дороги «Сох — Риштан», будущее родника Чашма и другие вопросы.

На днях в социальных сетях распространилось видео, на котором записано выступление на встрече с премьер-министром местного YouTube-блогера Дадахона Хайдарова (Dengiz TV).

«В Сохском районе только я работаю блогером. У меня есть своя аудитория на YouTube. Когда я поднимаю проблемы Соха в интернете, представители хокимията сразу говорят: „Не выпускай, тебе же будет хуже“. Я блогер номер один, у меня свыше 800 тысяч подписчиков (820 тысяч на момент публикации — ред.), хоть я и из Сохского района. Поэтому к вам одна просьба: создайте одну организацию, чтобы проблемы Соха напрямую сообщали Ташкенту, не нужен хокимият Ферганской области. Пожалуйста, обновите полностью хокимият Соха», — заявил он.

«Пожалуйста, если надо, смените хокима Ферганской области… Это только от меня предложение. Надеюсь, вы правильно меня поймете», — сказал также Дадахон Хайдаров.

Недовольство хокимом в тот день выражали и другие жители. Некоторые бросали камни в делегацию во главе с главой администрации области. Хоким Шухрат Ганиев тогда заявил, что «молодых ребят, которые так баловались по ошибке, не тронут».

Одна из улиц Сохского района.

Дадахон Хайдаров в обращении к главе правительства также поднял проблему мобильной связи — по его словам, жители Сохского района вынуждены пользоваться услугами кыргызского оператора.

«85 тысяч жителей Сохского района используют SIM-карты кыргызского мобильного оператора, потому что здесь плохо работает сеть — нет 3G, 4G, никто не пользуется интернетом. Если каждый день 80 тысяч граждан Узбекистана отправляют по 1000 сумов Кыргызстану, то ежедневно из Соха в Кыргызстан уходит 80 млн сумов», — сказал он.

Абдулла Арипов ответил, что проблемы с сетью испытал и сам, и пообещал, что она будет решена в ближайшее время. 3 июля хокимият Сохского района сообщил, что по поручению президента и правительства Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций работает над улучшением качества связи в районе, двукратным увеличением пропускной способности транспортной сети Uzmobile, а также модернизацией 10 базовых станций и переводом их на стандарт 4G.

«Накинули мешок на голову и забрали на вертолете»

1 июня прокуратура Ферганской области возбудила уголовное дело по статье 219 (сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг) и 244 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса. О задержаниях обвиняемых стало известно только в августе. Среди шести лиц, в отношении которых возбуждено уголовное дело, есть и 23-летний Давлатжон Маллаев, задержанный 10 августа. В определении суда говорится, что он в том числе бросал камни в представителей власти.

Отец блогера Дадахона Хайдарова Шерали Эралиев рассказал «Газете.uz», что сотрудники правоохранительных органов забрали его сына 22 августа примерно в 9:00 утра.

Шерали Эралиев с супругой Азизой Эралиевой у дома в махалле «Навобод» Сохского района.

«В то время сын спал. К нам в дом пришли трое сотрудников органов внутренних дел, работник махалли, участковый и еще один сотрудник в гражданской форме. Мы все вышли к двери, я спросил причину визита. Они сказали, что мой сын блогер, и они должны забрать его, чтобы проверить его дела. После расследования в ОВД района обещали его отпустить. Мы доверились и не стали сильно беспокоиться. Затем его забрали на легковом автомобили, кажется, на Nexia», — сказал мужчина.

Позже работник махаллинского комитета позвонил матери молодого человека и предупредил, чтобы они были внимательны к делу сына.

ОВД Сохского района.

«Через 1−2 часа я отправился в центр, где напротив отдела милиции в доме культуры проходило собрание. В тот момент я увидел сотрудника в гражданской форме, который забрал моего сына. Я спросил, где мой сын. Он ответил, что сейчас идет собрание в доме культуры, якобы мой сын выйдет после его окончания. Я немного успокоился. В 11:00 собрание закончилось, но никто не вышел. В отделе милиции сказали, что здесь никого нет. Знакомые тоже сказали, что его нет в милиции», — сообщил Шерали Эралиев.

По его словам, ближе к вечеру, в 17:00—18:00 , он с супругой вновь отправился в отдел внутренних дел Сохского района. Они встретились с начальником ОВД Косимжоном Рахимбердиевым, который сообщил, что их сына и других увезли в Фергану.

«Мы не знали, что произошло. Прождали до утра. Утром позвонил сам Дадахон. Он был в доме у тети в Фергане. Он рассказал, что его завели в милицию, надели на голову мешок и забрали на вертолете. Через 5−10 минут, когда он открыл глаза, он уже был в Фергане. Там его до вечера допрашивали и отпустили, сказав, чтобы он вернулся на следующий день в 10:00 утра для проверки. Он пошел туда на утро и, кажется, тогда его арестовали. С тех пор мы его не видели, никакой информации нет», — сказал отец блогера.

Шерали Эралиев с супругой отправились в Фергану, где встретились с государственным адвокатом Шоирой Абдуразаковой, заключили с ней контракт на оказание адвокатских услуг (на 2 млн сумов).

«Она рассказала некоторые детали дела, назвала статьи обвинения — 219 (сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг) и 244 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса. Спустя 22 часа сообщила о санкции на арест на 10 суток. До сих пор нет информации, где его держат, нам ничего не сообщают», — сказал он.

Родители Дадахона Хайдарова посещали Алтыарыкский и Кувинский районы области, куда их направляла адвокат, но сотрудники районных ОВД сообщали, что блогер не содержится там.

«Потом нам сказали, что его содержат в одном из изоляторов УВД Ферганской области, но мы не знаем, где именно», — отметил он.

Дадахон Хайдаров.

Шерали Эралиев предполагает, что сына задержали за выступление перед премьер-министром. «Соседи в тот день просили его как блогера выйти и рассказать об их проблемах. Мальчик по молодости вышел и выступил», — рассказал отец молодого человека.

Шерали Эралиев — официально безработный, но занимается сельским хозяйством на приусадебном участке, его супруга — врач. По его словам, Дадахон Хайдаров тоже официально безработный, но планировал подать документы на учебу в вуз, однако из-за пандемии коронавируса не смог.

По данным источника «Газеты.uz», всего в Сохском районе в правоохранительные органы после беспорядков было доставлено около 80−90 человек.

Житель Сохского района на условиях анонимности рассказал, что родные не владеют информацией о следующих трех жителях, доставленных в ОВД: Махсуме Ахмедове (1973 года рождения, махалля «Сариканда»), который был остановлен, когда ехал на автомобиле, Дильмуроде Махбубове (1992, улица Кала) и Ойбеке Оташове (2000, махалля «Чумокча»).

В Генеральной прокуратуре на момент публикации не удалось получить официальный комментарий.