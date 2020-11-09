Комитет по развитию шелководства и каракулеводства Узбекистана приобрел Chevrolet Tahoe, два Malibu и Lacetti, следует из данных на сайте государственных закупок.
Договоры на покупку были подписаны председателем комитета Бахромом Шариповым 3−4−5 ноября. Tahoe обошелся в 795 млн сумов, Malibu 2 в самой дорогой комплектации — в 324,4 млн сумов, еще один Malibu 2 — в 311,1 млн сумов, а также Lacetti — в 115,6 млн сумов. Всего комитет потратил свыше 1,5 млрд сумов на закуп автомобилей.
В документах не указываются причины покупки, но, скорее всего, они приобретены для служебных целей.
Комитет по развитию шелководства и каракулеводства был создан указом президента 2 сентября 2020 года. Структура центрального аппарата госоргана включает председателя, его помощника, первого заместителя и заместителя, два отдела, пресс-секретарь и другие.
Согласно проекту госбюджета на 2021 год, комитету предлагается выделить 12 млрд сумов.
Ранее Министерство культуры в рамках госзакупок купило два служебных автомобиля Chevrolet Malibu 2 в самой дорогой комплектации. Покупка объясняется введением должности еще одного заместителя министра, а также «моральным устареванием» машины первого замминистра.
Напомним, в феврале этого года Министерство финансов сообщило о работе над оптимизацией бюджетных расходов на служебные автомобили. Тогда в министерстве пояснили, что действующее законодательство (постановление Кабмина от 2011 года) в этом направлении «сильно устарело».
В августе Министерство транспорта предложило закреплять служебные автомобили персонально за руководителями госорганов и их заместителями, следить за машинами через GPS и установить общественный контроль над их использованием в служебных целях.
Farrukh Sharakhmedov
Мы уже привыкли..
Vladimir Lee
Могли бы и на Damas поездить.
Тимофей Ильенко
Только образовались, так сразу и закупку сделали
Alex Soul
Нужно ещё больше налогов для граждан ввести, а то министерствам (абсолютно ненужным) мало дорогих машин..
Виктор Неизвесный
Опять 25. Президент говорит урезать бюджетные расходы, а им видимо это пустые слова.
Сергей
Без комментариев!!!
Вазген Ксеракопян
Понты — это наше всё! Это у нас в крови. Это не искоренить. Любой чиновник любого уровня первым делом покупает себе крутую служебную машину, ремонт в кабинете и новую технику. И по барабану текущий бюджет и состояние дел в его ведомстве. Два месяца прошло, два!!! Ещё ничего не сделано и не создано. Но понты на всю республику!!! Есть вообще контроль в стране или шахар без дарвоза уже???
Алишер Фазилов
“Дамас“--в самый раз будет Свои машины покупать надо!
Timur Kim
А может их пересадить на общественный транспорт???
Не просто пересадить, а навесить на этих людей трекеры, что они действительно пользуются им.
Посмотрел бы я на этих деятелей висящих в автобусе исузу, тогда наверно и шелкопряд стал бы приносить двойную пользу.
Timur Kim
Интересно, а сиденья они обтянут шёлком или каракулем?
Nomer Cifra
— Да пёс с ними!
(из кинофильма “Иван Васильевич меняет профессию“).
Кому-то импонирует отношение царя из кинофильма к холопам, то есть нынешним налогоплательщикам.
Dima Pavlovir
Ну вот вам и есть наглядный пример расстрачивания средств гос бюджета. В чем заключается особенность чиновников, что их тела должны ездить на самых дорогих авто, пусть даже местных, в самой дорогой комплектации? Они уже сделали что-то уникальное для народа? Или эти средства были сэкономлены за счет их неимоверных и непосильных трудов на благо страны?!
Стыд, срам и позор! Ничего не меняется у нас!