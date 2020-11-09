Комитет по развитию шелководства и каракулеводства Узбекистана приобрел Chevrolet Tahoe, два Malibu и Lacetti, следует из данных на сайте государственных закупок.

Договоры на покупку были подписаны председателем комитета Бахромом Шариповым 3−4−5 ноября. Tahoe обошелся в 795 млн сумов, Malibu 2 в самой дорогой комплектации — в 324,4 млн сумов, еще один Malibu 2 — в 311,1 млн сумов, а также Lacetti — в 115,6 млн сумов. Всего комитет потратил свыше 1,5 млрд сумов на закуп автомобилей.

В документах не указываются причины покупки, но, скорее всего, они приобретены для служебных целей.

Комитет по развитию шелководства и каракулеводства был создан указом президента 2 сентября 2020 года. Структура центрального аппарата госоргана включает председателя, его помощника, первого заместителя и заместителя, два отдела, пресс-секретарь и другие.

Согласно проекту госбюджета на 2021 год, комитету предлагается выделить 12 млрд сумов.

Ранее Министерство культуры в рамках госзакупок купило два служебных автомобиля Chevrolet Malibu 2 в самой дорогой комплектации. Покупка объясняется введением должности еще одного заместителя министра, а также «моральным устареванием» машины первого замминистра.

Напомним, в феврале этого года Министерство финансов сообщило о работе над оптимизацией бюджетных расходов на служебные автомобили. Тогда в министерстве пояснили, что действующее законодательство (постановление Кабмина от 2011 года) в этом направлении «сильно устарело».

В августе Министерство транспорта предложило закреплять служебные автомобили персонально за руководителями госорганов и их заместителями, следить за машинами через GPS и установить общественный контроль над их использованием в служебных целях.