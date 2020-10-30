Общие расходы республиканского бюджета Узбекистана в разрезе 56 министерств и ведомств в 2021 году составят 135,6 трлн сумов, что на 27,6% больше прогнозируемого в этом году показателя. Это следует из проекта закона о государственном бюджете на 2021 год, выставленного на общественное обсуждение.

Как уточняет Министерство финансов, для обеспечения согласованности госпрограмм с запланированными госрасходами, усиления общественного и парламентского контроля за их исполнением, впервые в законопроекте о бюджете отдельно указываются средства, выделяемые на госпрограммы.

Например, наряду с текущими расходами Министерства здравоохранения отдельно указаны средства, выделяемые на 19 госпрограмм, включая вакцинацию детей, диагностику инфекционных заболеваний, нефрологию и гемодиализ и другие.

«Газета.uz» уже писала, что консолидированные расходы бюджета могут вырасти на 25%. Согласно законопроекту, практически всем министерствам и ведомствам предлагается увеличить финансирование и выделить больше денег, чем в этом году:

Министерству народного образования — на 23,6% (с 17,8 до 22,1 трлн сумов). Финансирование включает 98 млрд сумов на обеспечение школ широкополосным доступом в интернет, а также 146 млрд сумов — в фонд поддержки реформ в сфере народного образования;

Министерству дошкольного образования — на 16,9% (с 4,6 до 5,4 трлн сумов). МДО выделяется дополнительно 600 млрд сумов на за субсидирование строительства детсадов на основе государственно-частного партнерства;

Министерству высшего и среднего специального образования — на 8,6% (с 2,6 до 2,8 трлн сумов);

Министерству здравоохранения — на 11,5% (с 3 до 3,4 трлн сумов);

Министерству культуры — на 38,5% (с 609 до 843,7 млрд сумов). Из этой суммы 76,4 млрд сумов направят создание отечественной кинопродукции на основании госзаказа, 73,5 млрд сумов — на восстановление и реставрацию объектов культурного наследия, а также археологические работы;

Министерству физической культуры и спорта — на 82% (с 623,8 млрд до 1,1 трлн сумов). Из них на подготовку и участие в Олимпийских играх предлагается направить 180 млрд сумов;

Министерству инновационного развития — на 24,9% (с 599 млрд до 748,4 млрд сумов). Из этой суммы 100 млрд сумов получит Фонд поддержки инновационного развития и новаторских идей;

Министерству транспорта — на 86,8% (с 2,6 до 4,9 трлн сумов) за счет роста текущих расходов практически в три раза;

Госкомэкологии — в 2,2 раза (с 19,5 млрд до 44,7 млрд сумов);

Минтруда — на 25,1% (с 407,9 до 510,5 млрд сумов). Трансферты в Государственный фонд содействия занятости увеличат до 250 млрд сумов.

Госкомстату — практически в два раза (с 149,7 млрд до 290,6 млрд сумов). Рост финансирования в большей степени связан с реализацией пилотного проекта по переписи населения, на который предлагается выделить 80 млрд сумов;

Министерству строительства — в 2,9 раза (с 100,2 до 289 млрд сумов);

МИДу — на 38,5% (с 399,7 до 553,8 млрд сумов). Содержание посольств и консульств Узбекистана за рубежом обойдется в 268 млрд сумов.

Министерству инвестиций и внешней торговли — в 4,4 раза (с 76,8 млрд до 340,1 млрд сумов). Из них 165 млрд сумов планируется направить Агентству по продвижению экспорта и 100 млрд сумов — на возмещение части транспортных расходов при экспорте;

Минэкономразвития и сокращения бедности — в 2,5 раза (с 222,1 до 556,8 млрд сумов). Из них 200 млрд сумов выделят на Государственному фонду поддержки предпринимательской деятельности;

Сенату — на 48% (с 19,8 до 29,4 млрд сумов);

Законодательной палате — на 46% (с 111 до 162,9 млрд сумов);

Центральной избирательной комиссии — в 74 раза (с 4,1 до 304,2 млрд сумов). Резкое увеличения финансирования, вероятно, связано с организацией и проведением предстоящих в 2021 году выборов президента Узбекистана;

Министерству по поддержке махалли и семьи — на 9% (с 128,8 до 140 млрд сумов) с увеличением трансфертов Общественному фонду по поддержке женщин и семьи до 125 млрд сумов;

Прочим организациям (Министерство обороны, Служба государственной безопасности и другие) — на 5,5% (с 22,2 до 23,5 трлн сумов);

и другим.

Сколько выделят на зарплаты, пенсии, пособия, борьбу с пандемией коронавируса

Законопроектом предлагается увеличить Минфину финансирование из бюджета на 46% — с 37,2 до 54,4 трлн сумов. Расходы на повышение размеров зарплаты, пенсий, стипендий и пособий, а также тарифов отдельных видов услуг планируется увеличить в 2,6 раза — с 3,2 до 8,4 трлн сумов, на социально-экономическое развитие регионов в соответствии с поручениями президента — в 2,5 раза или с 1,4 до 3,5 трлн сумов.

На борьбу с пандемией коронавируса и закупку вакцины планируется выделить 3 трлн сумов, развитие инфраструктуры СЭЗ — 1 трлн сумов, финансирование проектов на основе ГЧП — 900 млрд сумов и другие расходы.

Предлагается урезать финансирование:

Министерству жилищно-коммунального обслуживания — на 20% (с 1,3 до 1 трлн сумов).

Министерству сельского хозяйства — на 3,8% (с 513,7 до 494 млрд сумов). Из этой суммы 120 млрд сумов планируется направить на борьбу с вредителями и защита растений в чрезвычайных ситуациях;

Государственному комитету по развитию туризма — на 36,9% (с 234,6 до 148,1 млрд сумов). Большая часть суммы будет направлена на покрытие части затрат инвесторов на строительство и оснащение новых гостиниц;

Антимонопольному комитету — на 16,2% (с 9 до 7,6 млрд сумов).

Центру гидрометеорологической службы (Узгидромет) — на 10,8% (с 71,5 до 63,8 млрд сумов).

и другим.

Что еще

Новообразованным Комитету по развитию шелководства и каракулеводства предлагается выделить 12 млрд сумов, Агентству по противодействию коррупции — 15,4 млрд сумов, Агентство по вопросам молодежи — 157,3 млрд сумов, когда как у Союза молодежи ранее было 372 млрд сумов.

Отчисления в Фонд поддержки информационного развития и массовых коммуникаций из администрации президента составят 20 млрд сумов.

Национальной телерадиокомпании Узбекистана (НТРК) предлагается увеличить финансирование на 4% — с 410,4 до 427,2 млрд сумов, Национальному информационному агентству (УзА) — в 2,4 раза или с 11 до 26,6 млрд сумов.

Предельные размеры ассигнований, выделяемых из республиканского бюджета распорядителям бюджетных средств первого уровня на 2021 год, млн сумов