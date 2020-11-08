Министерство культуры Узбекистана приобрело два служебных автомобиля Chevrolet Malibu 2 в рамках прямых государственных закупок, следует из данных на сайте госзакупок.

В письме Минкульта в адрес Министерства финансов от 21 октября за подписью замминистра Умиджона Куканбаева отмечается, что указом президента от 26 мая была реорганизована структура центрального аппарата: введена должность заместителя министра, ответственного по вопросам развития учреждений культуры и любительского искусства, широкого внедрения информационных технологий и цифровизации сферы, а также созданы управления.

Кроме того, в связи с моральным устареванием служебного автомобиля первого заместителя министра культуры расходуются лишние средства на ремонт транспортного средства. Модель машины не уточняется, но 23 октября Минкульт направил 1,1 млн сумов на ремонт Epica.

Минкульт попросил внести изменения в утвержденную смету расходов министерства в 2020 году для покупки двух новых служебных автомобилей.

В приложении указаны автомобили Malibu в самой дорогой комплектации (LTZ A/T Turbo 2.0) — по 324,4 млн сумов каждая. Всего выделено 657,3 млн сумов, включая расходы на страхование.

Договоры на покупку машин подписаны 30 октября с дилером Pronto Motor Trade.

Отметим, что в рамках проекта государственного бюджета на 2021 год Министерству культуры планируется увеличить финансирование на 38,5% — с 609 до 843,7 млрд сумов.

Напомним, в феврале этого года Министерство финансов сообщило о работе над оптимизацией бюджетных расходов на служебные автомобили. Тогда в министерстве пояснили, что действующее законодательство (постановление Кабмина от 2011 года) в этом направлении «сильно устарело».

В августе Министерство транспорта предложило закреплять служебные автомобили персонально за руководителями госорганов и их заместителями, следить за машинами через GPS и установить общественный контроль над их использованием в служебных целях.