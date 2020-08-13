Министерство транспорта Узбекистана вынесло на обсуждение проект постановления президента о совершенствовании системы управления служебным автотранспортом в органах государственной власти и управления.

Документ предлагается принять в целях повышения эффективности использования служебных автомобилей государственными служащими, усиления надзора за целевым использованием бюджетных средств и государственного имущества.

Постановлением может быть утвержден порядок, согласно которому служебные автомобили, закупаемые за счет средств из государственного бюджета, персонально закрепят за:

первыми руководителями органов государственной власти и органов республиканского государственного управления, а также местных органов власти, и их заместителями;

первыми руководителями государственных органов при министерствах, комитетах и ведомствах, а также региональных отделений органов государственного управления в Каракалпакстане, областях и Ташкенте.

Для служебных автомобилей предлагается установить годовой лимит пройденного пути. К примеру, служебные машины, персонально закрепленные за председателем Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, хокимами областей и Ташкента, городов и районов, могут проехать в год не более 52020 км, а служебные автомобили их заместителей — 36036 км. В случае перевода автотранспорта на газовые виды топлива лимит может быть увеличен максимум на 10%.

Помимо этого, предлагается осуществлять замену служебных машин после пяти лет использования (кроме непригодных к эксплуатации автомобилей) и вести учет технического состояния автомобиля, безопасности его использования и экономической цели замены.

В случае принятия документа, госорганы совместно с Министерством внутренних дел должны будут в месячный срок провести полную инвентаризацию имеющихся служебных автомобилей с учетом установленных нормативов. Оставшиеся транспортные средства, не отвечающие критериям эксплуатации, до конца года должны быть реализованы через единый портал электронных торгов E-IJRO AUKSION.

Проектом также предлагается до 1 января 2021 года оборудовать служебные автомобили госслужащих системой спутникового наблюдения (GPS-навигаторами), а также разработка программного обеспечения, где будет отражаться информация о количестве, пробеге, модели и годе выпуска автомобилей.

С нового года также планируется внедрить порядок, согласно которому:

в органах государственной власти (кроме местных органов государственной власти) на условиях аутсорсинга будет запущена система использования автобусов, такси и других специальных транспортных средств для служебных целей, в частности, для обслуживания иностранных делегаций и гостей;

Министерству внутренних дел поручается оборудовать все служебные автомобили специальной эмблемой (голограммой) с указанием названия государственного органа;

будет установлен общественный контроль над использованием автомашин исключительно в служебных целях. О нарушениях можно будет сообщить в Агентство по борьбе с коррупцией через веб-портал или специальное мобильное приложение путем отправки фото- и видеоматериалов.

Напомним, в феврале этого года Министерство финансов сообщило о работе над оптимизацией бюджетных расходов на служебные автомобили. Тогда в министерстве пояснили, что действующее законодательство (постановление Кабмина от 2011 года) в этом направлении «сильно устарело».