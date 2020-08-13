Министерство транспорта Узбекистана вынесло на обсуждение проект постановления президента о совершенствовании системы управления служебным автотранспортом в органах государственной власти и управления.
Документ предлагается принять в целях повышения эффективности использования служебных автомобилей государственными служащими, усиления надзора за целевым использованием бюджетных средств и государственного имущества.
Постановлением может быть утвержден порядок, согласно которому служебные автомобили, закупаемые за счет средств из государственного бюджета, персонально закрепят за:
- первыми руководителями органов государственной власти и органов республиканского государственного управления, а также местных органов власти, и их заместителями;
- первыми руководителями государственных органов при министерствах, комитетах и ведомствах, а также региональных отделений органов государственного управления в Каракалпакстане, областях и Ташкенте.
Для служебных автомобилей предлагается установить годовой лимит пройденного пути. К примеру, служебные машины, персонально закрепленные за председателем Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, хокимами областей и Ташкента, городов и районов, могут проехать в год не более 52020 км, а служебные автомобили их заместителей — 36036 км. В случае перевода автотранспорта на газовые виды топлива лимит может быть увеличен максимум на 10%.
Помимо этого, предлагается осуществлять замену служебных машин после пяти лет использования (кроме непригодных к эксплуатации автомобилей) и вести учет технического состояния автомобиля, безопасности его использования и экономической цели замены.
В случае принятия документа, госорганы совместно с Министерством внутренних дел должны будут в месячный срок провести полную инвентаризацию имеющихся служебных автомобилей с учетом установленных нормативов. Оставшиеся транспортные средства, не отвечающие критериям эксплуатации, до конца года должны быть реализованы через единый портал электронных торгов E-IJRO AUKSION.
Проектом также предлагается до 1 января 2021 года оборудовать служебные автомобили госслужащих системой спутникового наблюдения (GPS-навигаторами), а также разработка программного обеспечения, где будет отражаться информация о количестве, пробеге, модели и годе выпуска автомобилей.
С нового года также планируется внедрить порядок, согласно которому:
- в органах государственной власти (кроме местных органов государственной власти) на условиях аутсорсинга будет запущена система использования автобусов, такси и других специальных транспортных средств для служебных целей, в частности, для обслуживания иностранных делегаций и гостей;
- Министерству внутренних дел поручается оборудовать все служебные автомобили специальной эмблемой (голограммой) с указанием названия государственного органа;
- будет установлен общественный контроль над использованием автомашин исключительно в служебных целях. О нарушениях можно будет сообщить в Агентство по борьбе с коррупцией через веб-портал или специальное мобильное приложение путем отправки фото- и видеоматериалов.
Напомним, в феврале этого года Министерство финансов сообщило о работе над оптимизацией бюджетных расходов на служебные автомобили. Тогда в министерстве пояснили, что действующее законодательство (постановление Кабмина от 2011 года) в этом направлении «сильно устарело».
Flyer
предлагаю вообще арестовать весь служебный транспорт на год.
а хокимам и министрам выдавать транспортную карту с неограниченным количеством поездок(которые будут конечно же учитываться). а GPS можно просто на ногу нацепить.
Вот уважаемый Елбасы один раз повеселился и арестовал транспорт на месяц. после этого в Астане транспорт ходит графику, потому что КНБ в любой момент может приехать и вывести машинку на штраф-стоянку.
Elias Petrochem
Пусть ездят на общественном транспорте. Ничего зазорного для них в этом быть не должно. Если уж совсем не хотят передвигаться с простым народом, то гораздо дешевле личного транспорта можно организовать групповой трансфер. Один люксовый минивен который забирает 6 чиновников гораздо экономичнее 6 отдельных седанов люкс класса.
тофик гусейнов
Вообще лишить их этих служебных машин пусть ездят на общественом транспорте если они действительно работают во благо страны и народа !!!
Шухрат Мирхадиев
Пример приведён не корректно, территория республики Каракалпакстан отличается от территории Сырдарьинской области.
Сергей Малевин
Всех чиновников кроме оперативных служб и правоохранительных органов — на Яндекс такси. Обойдётся дешевле.
Artem Tom
Нужен обязательный приказ о том, чтобы все госслужащие ездили только на служебных автомобилях местного производства. Хватит уже покупать хокимам Ленд Крузеры за наши деньги.
外人
лимит на километраж вводить не следует, причина, — наши госслужащие итак мало, посещают, и соответственно, знают, чем именно живет рядовое население нашей страны (особенно больше им необходимо практиковать, внезапные, без предупреждений, инспекции объектов которые они собирались посетить, — все это снизит вероятность подлогов на местах контроля!), им именно необходимо, больше быть среди народа, что бы, знать, и, соответственно, понимать, реальные нужды своего же рядового населения, а с какими именно целями используется их транспорт, это реально необходимая вещь-доработка, как то так..
Иван Застава
Лимит на пробег — это очень странная мера. Представьте, что у инспектора экологической службы Ташкента будет лимит на пробег в 10 тыс км в год. Как он будит выполнять свои обязанности, если он каждый день должен наматывать десятки км. А если ближе в концу года произойдет ЧС и всем руководителям нужно будет много ездить для оперативного управления? Так дела не делаются!
Нужен контроль? GPS-трекер + журнал поездок. И журнал этот должен иногда проверяться инспектором совсем другого ведомства. Например, антикоррупционным при Президенте.
Mirjamshid Pulatov
Barcha amaldorlani Uz Avto mashinalriga utkazish kerak, byudjet puliga olinvotdimi demak uzimizda ishlab chiqarilgan bulishi shart(SKD yiguv bulsa ham). Bu defani hammaga Tahie emas rayon amaldorlaru lasetti, viloyat amaldorlari malibu, vazirlar hohlasa malibu hohlasa caddy miniven, xarbiylashgan vazirlikla yultanlamas mashinalar bn taminlansa, ham ishlab chiqarishda sifat oshadi ham maxalliy axoli ish bn taminlanadi.
Виктор Неизвесный
Если годовой пробег разделить на количество рабочих дней, то получается в день 185 километров. Вы что на них таксовать собираетесь что-ли? Министрам раздать Малибу/Трекер замам кобальт, остальные пусть на общественном траспорте ездят. Для всего остального есть электронный документооборот, самолеты и поезда.