Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 ноября проведет очередное видеоселекторное совещание по вопросам здравоохранения, сообщил «Газете.uz» источник в правительстве.

Ожидается, что «ключевой акцент будет сделан не на борьбу с коронавирусом, а на полную перезагрузку системы Министерства здравоохранения», нареканий к которой достаточно много, подчеркнул источник.

Больше всего вопросов накопилось к первичному звену. По данным источника, в ходе совещания планируется обсудить пересмотр системы семейных поликлиник и сельских врачебных пунктов, обсудить вопросы финансирования и подготовки кадров.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы формирования здорового образа жизни у населения.

Напомним, 3 ноября указом президента произведены перестановки в руководстве Минздрава. Новым министром здравоохранения назначен Абдухаким Хаджибаев, первым замминистра — Амрилло Иноятов, замминистра и начальником Главного управления здравоохранения Ташкента — Анвар Алимов.

Предыдущий министр здравоохранения Алишер Шадманов назначен ректором Ташкентской медицинской академии.



