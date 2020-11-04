Алишер Каюмович Шадманов назначен ректором Ташкентской медицинской академии, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

С февраля 2017 года он занимал должность министра здравоохранения Узбекистана. 3 ноября на этот пост был назначен Абдухаким Муминович Хаджибаев, работавший до этого первым замминистра.

Алишер Шадманов (1962 года рождения) — доктор медицинских наук, профессор. В 1985 году окончил Андижанский государственный медицинский институт. С 1985 по 2015 годы проработал на различных должностях в этом институте.

Кроме того, в 2016—2017 годы являлся депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса, председателем Комитета по вопросам науки, образования, культуры и спорта (представителем партии «Адолат»).

Лазиз Туйчиев. Фото: Минздрав.

Лазиз Нодирович Туйчиев, с декабря 2016 года возглавлявший Ташкентскую медакадемию, стал первым заместителем советника президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Доктор медицинских наук и профессор Лазиз Туйчиев (1970 года рождения) окончил лечебный факультет Ташкентского государственного медицинского института (ныне — Ташкентская медицинская академия). Здесь же проходила его профессиональная деятельность с 1993 по 2010 годы.

В 2010 году он стал начальником Главного управления санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава, а в 2012-м возглавил НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней. До назначения ректором Ташкентской медицинской академии в 2014—2016 годы занимал должность заместителя министра здравоохранения.

Ранее Амрилло Иноятов, работавший заместителем советника президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта, был назначен первым заместителем министра здравоохранения.