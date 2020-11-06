Анвар Валиевич Алимов постановлением президента назначен заместителем министра здравоохранения Узбекистана — начальником Главного управления здравоохранения Ташкента, сообщила пресс-служба Минздрава.

Совмещенная должность замминистра и главы Главного управления здравоохранения Ташкента была введена 2 октября постановлением президента. Пост главы столичного горздрава оставалась вакантной с начала августа, когда был освобожден от должности Ботирбек Исабеков.

До назначения Анвар Алимов с декабря 2016 года возглавлял Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии

Анвар Алимов родился 19 июня 1955 года в Ташкенте. В 1978 году окончил Среднеазиатский медицинский педиатрический институт (ныне — Ташкентский педиатрический медицинский институт) по специальности «детский врач-анестезиолог, реаниматолог».

Доктор медицинских наук, профессор также работал начальником Главного управления охраны материнства и детства Министерства здравоохранения (1993−1994), ответственным работником аппарата президента (1994−1999), ректором Ташкентского педиатрического медицинского института (2000−2009), первым заместителем министра здравоохранения (2009−2012), а также министром здравоохранения (2012−2016).