Амрилло Шодиевич Иноятов назначен первым заместителем министра здравоохранения Узбекистана, сообщила пресс-служба Минздрава.

До назначения с июля 2020 года он работал заместителем советника президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Доктор медицинских наук Амрилло Иноятов в 2017—2020 году также занимал пост ректора Бухарского государственного медицинского института. До этого работал заведующим кафедрой «Хирургическая стоматология», с 2012 по 2014 год был деканом стоматологического факультета института.

3 ноября депутаты одобрили кандидатуру бывшего первого замминистра здравоохранения Абдухакима Хаджибаева на пост главы Минздрава. До него эту должность с февраля 2017 года занимал Алишер Шадманов.