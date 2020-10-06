Лауреатами Нобелевской премии по физике в этом году стали Роджер Пенроуз, Рейнхард Генцель и Андреа Гез. Награда присуждена ученым за исследования черных дыр, сообщило РИА Новости. Гез стала четвертой женщиной-лауреатом по физике в истории премии.

Как уточнили представители Нобелевского комитета Шведской королевской академии наук, британский физик и математик Пенроуз получил премию за «открытие того, что образование черных дыр является надежным предсказанием общей теории относительности», а немецкий астрофизик Генцель и американский астроном Гез — за «открытие супермассивного компактного объекта в центре нашей галактики».

Накануне в Стокгольме объявили имена лауреатов в области физиологии или медицины. В среду станет известно, кто получил премию по химии. В четверг назовут обладателя награды по литературе, в пятницу — премии мира, а в понедельник, 12 октября, — премию по экономике.