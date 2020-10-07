Нобелевскую премию по химии за 2020 год получили Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна, разработавшие технологию редактирования генома CRISPR/Cas9, сообщило РИА Новости.

Французский микробиолог Шарпантье, работающая сейчас в Германии, и ее коллега, американский биохимик Дженнифер Дудна (Университет Беркли в Калифорнии, США) несколько лет назад открыли молекулярный «иммунитет» у бактерий, с помощью которого они защищаются от вирусов.

Этот биологический механизм удалось применить для сверхточного редактирования геномов различных организмов. Сегодня ученые со всего мире используют «геномный редактор» для создания подходов к лечению тяжелых недугов, в том числе СПИДа и наследственных заболеваний.

В понедельник и вторник Нобелевский комитет объявил имена лауреатов в области физиологии или медицины, а также физики, 8 октября станет известно, кто получил награду по литературе, а 9 октября назовут обладателя премии мира. Завершится нобелевская неделя уже 12 октября — премией по экономике, учрежденной Госбанком Швеции в 1969 году в память об Альфреде Нобеле.

Сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет 10 млн шведских крон (1,1 млн долларов США).