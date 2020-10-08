Нобелевскую премию по литературе за 2020 год получила американская поэтесса Луиза Глюк «за ее безошибочный поэтический голос, который с аскетичной красотой делает индивидуальное существование универсальным», сообщило РИА Новости.

Луиза Глюк родилась в 1943 году в Нью-Йорке. Свой первый сборник «Первенец» поэтесса выпустила в 1968 году, а изданный в 1992 году «Дикий ирис» был удостоен Пулитцеровской премии.

Ранее Нобелевский комитет объявил имена лауреатов в области физики, химии и медицины. Завершится нобелевская неделя уже 12 октября — премией по экономике, учрежденной Госбанком Швеции в 1969 году в память об Альфреде Нобеле.

Сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет 10 млн шведских крон (1,1 млн долларов США).