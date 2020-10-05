В Стокгольме 5 октября стартовала ежегодная Нобелевская неделя. Традиционно первыми объявлены лауреаты премии в области физиологии и медицины. Награду присудили ученым Харви Альтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита С, сообщило РИА Новости.

«Открытие вирусов гепатита А и В было важным шагом вперед, однако большинство случаев гепатита, передаваемого через кровь, оставались необъяснимыми. Открытие вируса гепатита С помогло выявить причину оставшихся случаев хронического гепатита и позволило создать тесты для анализа крови и новые лекарства, которые спасли миллионы жизней», — говорится в пресс-релизе на сайте Нобелевского комитета.

Во вторник станут известны имена нобелиатов по физике, а в среду — по химии. В четверг огласят, кто получил премию по литературе, в пятницу — премию мира, а в понедельник, 12 октября, — премию памяти Альфреда Нобеля по экономике, учрежденную Госбанком Швеции.