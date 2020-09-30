Узбекистан больше не будет закрывать границы и не будет отключать интернет. Об этом 30 сентября, выступая в Международном конгресс-центре в Ташкенте, заявил президент Шавкат Мирзиёев, передает корреспондент «Газеты.uz».

«Узбекистан сейчас открыт, теперь невозможно закрыться, как раньше. Мы теперь не будем закрывать границы, не будем отключать интернет. Хочу еще раз поблагодарить СМИ. У руководителей, которые не общаются с ними, нет будущего. Сейчас мы проходим через большие испытания. Некоторые не выдерживают вопросов СМИ, не хотят создания атмосферы для СМИ, слышать голос справедливости. Но им придется, или мы попрощаемся с ними», — заявил он (видео).

В ноябре 2019 года глава государства отмечал, что «некоторые руководители при общении с народом и прессой забывают о культуре общения».

Ранее глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов заявил, что за четыре года пресса в Узбекистане получила значительную свободу, журналисты начали освещать реальные события из социально-политической жизни страны.

При этом он добавил, что у журналистов и блогеров все еще имеется страх, в противном случае результаты были бы еще лучше. Руководитель совета также отметил сохраняющиеся цензуру со стороны представителей определенных кругов, угрозы и давления со стороны госслужащих и самоцензуру.

Узбекистан занимает 156-е место из 180 в рейтинге свободы прессы, составляемом международной неправительственной организацией «Репортеры без границ».