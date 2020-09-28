С началом пандемии коронавируса наряду со свободой слова под угрозой оказался и свободный доступ к информации. Об этом заявил глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов. Он выступал на онлайн-конференций в честь Международного дня всеобщего доступа к информации, организованной фондом совместно с Координатором проектов ОБСЕ в Узбекистане 28 сентября.

Страны, не имеющие опыта борьбы с пандемией, во избежание распространения ложной и недостоверной информации начали пытаться контролировать прессу и социальные сети, отметил Комил Алламжонов.

«Для каждого человека -: от гражданина, который находится на домашнем карантине, до пациента — информация стала вопросом жизни и смерти. Каждый гражданин должен быть своевременно информирован о правильном лечении, реальной ситуации вне своего дома, уровне опасности, борьбе государства, новых принимаемых правилах. Следовательно, необходимо повышать свободу информации, качество прессы и ответственность государственных органов в этом отношении», — сказал он.

Глава попечительского совета фонда вспомнил, в каком состоянии находились средства массовых информации Узбекистана четыре года назад. По его словам, в 2016 году пресса страны пребывала в коме, на телевидении показывали только хвалебные материалы, а газеты освещали «новости из рая».

«Сейчас это может выглядеть забавно, но, к сожалению, так оно и было. Государство было озабочено передачей не той информации, которая нужна населению, а той, которую считала правильной. Вся пресса работала только для одного человека, для настроения тогдашнего главы государства. Заботы и проблемы людей практически не освещались. Почти все газеты существовали на основе обязательной подписки, не считая сканвордов, кроссвордов, астрологических предсказаний или желтой прессы. Журналисты могли выразить свое мнение только анонимно в какой-нибудь социальной сети», — подметил Комил Алламжонов.

Он заявил, что за четыре года пресса получила значительную свободу, журналисты начали освещать реальные события из социально-политической жизни страны. Они критикуют власть, активизировались и региональные корреспонденты. Появились блогеры. Он также упомянул разблокировку ранее запрещенных зарубежных сайтов, создание Агентства информации и массовых коммуникаций и Общественного фонда поддержки масс-медиа.

«Это те организации, которые сейчас открыто поддерживают журналистов и защищают их права. Пересмотрена работа пресс-служб всех министерств и ведомств республики, повышен их статус и восстановлена их деятельность», — сказал он и подчеркнул, что это привело к активизации самого общества и усилению общественного контроля, расширению свободы слова.

Однако, по мнению Комила Алламжонова, у журналистов и блогеров все еще имеется страх, в противном случае результаты были бы еще лучше. Он отметил имеющуюся цензуру со стороны представителей определенных кругов, угрозы и давления со стороны госслужащих, а также самоцензуру.

Такие случаи стоит рассматривать как индивидуальные, которые не угрожают политике открытости Узбекистана, заявил Комил Алламжонов. Он добавил, что для их предотвращения ожидается подписание президентом соответствующего закона.