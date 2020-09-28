С началом пандемии коронавируса наряду со свободой слова под угрозой оказался и свободный доступ к информации. Об этом заявил глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов. Он выступал на онлайн-конференций в честь Международного дня всеобщего доступа к информации, организованной фондом совместно с Координатором проектов ОБСЕ в Узбекистане 28 сентября.
Страны, не имеющие опыта борьбы с пандемией, во избежание распространения ложной и недостоверной информации начали пытаться контролировать прессу и социальные сети, отметил Комил Алламжонов.
«Для каждого человека -: от гражданина, который находится на домашнем карантине, до пациента — информация стала вопросом жизни и смерти. Каждый гражданин должен быть своевременно информирован о правильном лечении, реальной ситуации вне своего дома, уровне опасности, борьбе государства, новых принимаемых правилах. Следовательно, необходимо повышать свободу информации, качество прессы и ответственность государственных органов в этом отношении», — сказал он.
Глава попечительского совета фонда вспомнил, в каком состоянии находились средства массовых информации Узбекистана четыре года назад. По его словам, в 2016 году пресса страны пребывала в коме, на телевидении показывали только хвалебные материалы, а газеты освещали «новости из рая».
«Сейчас это может выглядеть забавно, но, к сожалению, так оно и было. Государство было озабочено передачей не той информации, которая нужна населению, а той, которую считала правильной. Вся пресса работала только для одного человека, для настроения тогдашнего главы государства. Заботы и проблемы людей практически не освещались. Почти все газеты существовали на основе обязательной подписки, не считая сканвордов, кроссвордов, астрологических предсказаний или желтой прессы. Журналисты могли выразить свое мнение только анонимно в какой-нибудь социальной сети», — подметил Комил Алламжонов.
Он заявил, что за четыре года пресса получила значительную свободу, журналисты начали освещать реальные события из социально-политической жизни страны. Они критикуют власть, активизировались и региональные корреспонденты. Появились блогеры. Он также упомянул разблокировку ранее запрещенных зарубежных сайтов, создание Агентства информации и массовых коммуникаций и Общественного фонда поддержки масс-медиа.
«Это те организации, которые сейчас открыто поддерживают журналистов и защищают их права. Пересмотрена работа пресс-служб всех министерств и ведомств республики, повышен их статус и восстановлена их деятельность», — сказал он и подчеркнул, что это привело к активизации самого общества и усилению общественного контроля, расширению свободы слова.
Однако, по мнению Комила Алламжонова, у журналистов и блогеров все еще имеется страх, в противном случае результаты были бы еще лучше. Он отметил имеющуюся цензуру со стороны представителей определенных кругов, угрозы и давления со стороны госслужащих, а также самоцензуру.
Такие случаи стоит рассматривать как индивидуальные, которые не угрожают политике открытости Узбекистана, заявил Комил Алламжонов. Он добавил, что для их предотвращения ожидается подписание президентом соответствующего закона.
Artem Tom
в 2016 году пресса страны пребывала в коме, на телевидении показывали только хвалебные материалы, а газеты освещали “новости из рая“.
— а что сейчас на УзТВ показывают что-то другое? А, ну да, ещё же есть озабоченные сюжеты про длину юбок несовершеннолетних школьниц, короткие носки как признак человека нетрадиционной ориентации, и скрытая провокация агрессии против национальных меньшинств, подаваемая под видом борьбы с “чуждыми национальному менталитету“ явлениями. Почему Комил Алламжонов не говорит ничего про это? Или сверху пока не разрешили?
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свобода слова возможна только тогда когда остальных членов сообщества ПРИНУДЯТ к соблюдению правил.
а то что происходит у нас — это не свобода слова, это тотальная деградация.
блоги это уже не нейтральные интернет-дневники, как форма проявления гражданской позиции и просто исторический вестник. это уже форма заработка на попытке манипулировании общественным мнением.
блоггеры имеют сертификаты социолога или психолога — чтобы им можно было доверять столь важный инструмент? если журналисты понимают риск и ответственность за издаваемый материал — то блоггеру зачастую пофигу. он режет бабки на лету, ему плевать что он лишь пешка в чьей-то игре.
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и единственное что может сделать Алламжонов — это создать негосударственную и независимую интернет-платформу для ведения блогов. нанять туда профессиональную команду модераторов и пусть каждый желающий ведет там свой блог. естественно с регистрацией по паспорту и наверное с абонентской платой.
а позднее этот проект быстро перерастет в Е-GOV 5.0 если будет активная поддержка модераторов — то на ресурсе никто не сможет унижать кого-либо, их силой принудят к миру. а значит на тот ресурс можно будет пригласить хокимов, министров, представителей зарубежных СМИ..