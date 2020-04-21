Узбекистан поднялся на четыре позиции и занял 156-е место из 180 в новом рейтинге свободы прессы, составляемом международной неправительственной организацией «Репортеры без границ» (Reporters sans frontières, RSF). Ситуация со свободой слова в стране по-прежнему оценивается как «сложная».

Авторы доклада отмечают, что в стране идет оттепель, доступ к ряду сайтов был разблокирован (в том числе к сайту RSF — прим. ред.), а процесс регистрации СМИ упрощен. Появились прямые трансляции политических мероприятий, и отдельные журналисты освещают темы коррупции и принудительного труда.

«Тем не менее, о критике высшего уровня власти все еще не может быть и речи. Власти не спешат проводить необходимые реформы законов, которые ограничивают средства массовой информации. Наблюдение, цензура и самоцензура все еще присутствуют, а власти сохраняют значительный уровень контроля над СМИ. Блогерам по-прежнему угрожают или арестовывают их», — говорится в докладе.

Ближайшими соседями Узбекистана по рейтингу оказались Руанда (155-е место) и Казахстан (157-е место). Таджикистан расположился на 161-й строчке, Туркменистан — на 179-й. Обе страны находятся в так называемой «черной зоне» — государства с наихудшим положением в области независимости прессы.

Кыргызстан занял 82-е место, вновь став единственной страной из Центральной Азии, в которой ситуация со свободой прессы оценивается как «проблематичная».

Лидером рейтинга четвертый год подряд становится Норвегия. За ней следует Финляндия. Третье место у Дании. В первую десятку также вошли Швеция, Нидерланды, Ямайка, Коста-Рика, Швейцария, Новая Зеландия и Португалия.