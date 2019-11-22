Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам обеспечения населения жильем 22 ноября отдельно остановился на вопросе открытости государственных органов и культуры общения руководителей с общественностью и СМИ. «Газета.uz» публикует перевод речи главы государства.

«Как вы все знаете, сегодня обеспечивается открытость и прозрачность во всех сферах жизни общества. Мир развивается быстро, и мировоззрение наших людей меняется. В этом большую роль играют СМИ. Они обращают наше внимание на насущные проблемы и помогают их решать. Это одно из основных требований демократического общества.

И давайте не будем забывать, что мы должны рассматривать прессу как зеркало, отражающее нашу работу. К сожалению, на протяжении многих лет мы не считали важным смотреть в это зеркало.

В результате мы перестали видеть свою истинную внешность. Мы не признавали наши изъяны и недостатки, которые были очевидны для нашего народа, и продолжали хвастаться, говоря о себе: «Я лучше всех». Мы забыли мудрую пословицу: «Нечего на зеркало пенять коли рожа крива».

Не секрет, что это стало одной из главных причин того, что накопились проблемы, а многие пороки общества пустили корни.

Вы все хорошо понимаете, почему я говорю это. Сегодня для руководителей всех звеньев культура общения с общественностью, особенно со СМИ, стала как никогда важной.

В некоторых случаях неспособность лидеров реагировать на критику проявляется в их попытках не признавать ее.

К сожалению, некоторые руководители при общении с народом, прессой забывают простую культуру общения, духовность. То, что они не дают своевременных и честных ответов на поступающие от них обращения, также вызывает обоснованное недовольство.

Как вы сами являетесь свидетелями, почти каждый день в социальных сетях появляются громкие сообщения о деятельности того или иного руководителя. Из-за того, что на критические материалы не дается своевременной, объективной, обоснованной реакции, среди людей появляются разные домыслы и споры.

Самое неприятное в том, что отдельные руководители вместо того, чтобы предупреждать такие ситуации, которые могут вызывать противоречия среди общественности, усугубляют проблему своим высокомерием, напыщенностью.

Понимаю, у каждого есть своя гордость и самоуважение. Но отличие руководителя именно в том, что он не должен забывать об ответственности не только за свою честь, но и за имидж государственного органа.

С каким бы препятствием и трудностью, с какой бы острой и актуальной проблемой он ни сталкивался, он должен найти выход из ситуации сдержанно и уравновешенно, приняв правильное решение, основанное только на законе.

Если каждый руководитель, чувствуя свою ответственность в первую очередь перед своей совестью, перед народом, который оказал ему доверие, если он сможет в своей деятельности объединить настойчивость и сдержанность, требовательность и эрудицию, он сможет завоевать истинную любовь и доверие народа.

Независимо от того, является он членом правительства, министром, хокимом или прокурором, это требование касается всех нас, равно как и сотрудников средств массовой информации. Никто из нас не вправе забывать об этом".

В СМИ и социальных сетях регулярно появляются сообщения и записи, на которых руководители разного уровня проявляют грубость, высказывают оскорбления и даже применяют физическую силу. Ранее президент не раз подчеркивал, что руководители своим нравственным обликом, поведением и уровнем культуры должны быть примером для других.