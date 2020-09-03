Представители научных и медицинских кругов Узбекистана и Китая обсудили вопросы сотрудничества по внедрению вакцины против коронавируса, разработанной компанией Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical cовместно с Институтом микробиологии Академии наук Китая.

Онлайн-заседание прошло под председательством министра инновационного развития Узбекистана Иброхима Абдурахмонова и исполнительного директора Международного альянса научных организаций Чингуа Као (Jinghua Сao) с китайской стороны, сообщила пресс-служба Мининноваций.

Вакцина, разработанная китайскими учеными, представляет собой рекомбинантный белок поверхностного антигена коронавируса. В настоящее время завершена вторая фаза клинических испытаний в Китае, об этом свидетельствуют данные бюллетене (PDF) Всемирной организации здравоохранения от 3 сентября о разработчиках вакцины от коронавируса.

Как отметили в Мининноваций, «вакцина разработана в строгом соответствии с требованиями Государственной фармакопеи Китая и отличается высоким уровнем безопасности». Технология получения вакцины была опубликована 6 августа в журнале Cell. Препарат получил одобрение для клинических испытаний Национальной администрации медицинской продукции КНР (NMPA) 20 июня.

«Первый и второй этапы пробной вакцинации людей проведены успешно, завершение испытаний второго этапа ожидается в октябре. Третий этап клинических испытаний новой вакцины запланирован на четвертый квартал 2020 года», — говорится в сообщении.

Китайская сторона сообщила, что третью фазу клинических испытаний планируется провести параллельно в ряде стран, и выразила заинтересованность в проведении этих испытаний среди волонтеров в Узбекистане. Кроме того, на третьем этапе вакцину могут протестировать также на Дальнем Востоке и в арабских странах. Если испытание пройдет успешно, вакцину можно будет использовать в Узбекистане и других странах Центральной Азии.

По итогам переговоров было согласовано, что Узбекистан рассмотрит возможность проведения испытаний в Научно-исследовательском центре вирусологии и Центре передовых технологий при Министерстве инновационного развития. Китайская сторона выразила готовность оказать как методологическую, так и финансовую помощь в проведении испытаний третьей фазы в стране.

«Газета.uz» ранее писала о том, что такое третья фаза клинических испытаний вакцины. В августе сообщалось, что Узбекистан изучает возможность использования вакцин из России и Китая.