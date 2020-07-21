Специалисты Узбекистана вместе с партнерами из Китая могут провести совместную третью — последнюю — стадию испытаний вакцины от коронавирусной инфекции, сообщило ИА «Дунё».

Об этом стало известно по итогам встречи посла Узбекистана в Китае Бахтиёра Саидова и главы китайской Sinopharm Group Лю Цзинчжэня, на которой обсуждались возможности совместной борьбы с пандемией COVID-19.

Китайская сторона проинформировала об успешном проведении двух стадий клинических испытаний инактивированной и рекомбинантной вакцин против коронавируса, разработанных China National Biotec Group (CNBG, входит в Sinopharm Group).

«Недавно начата третья финальная фаза клинических испытаний среди населения в КНР. С учетом этого руководитель китайской корпорации предложил провести аналогичные испытания на территории Узбекистана», — говорится в сообщении «Дунё».

Одновременно испытания новой вакцины, в которых примут участие порядка 15 тысяч человек, будут проведены в ОАЭ.

Срок действия инактивированной вакцины после инъекции составляет от двух лет. На сегодняшний день на территории Китая ей было вакцинировано более 50 тысяч человек, добавляет «Дунё».

В июле в Пекине завершилось строительство второго завода по выпуску вакцины, что позволит удвоить мощности ее производства — до 200 миллионов доз в год. Первый завод был построен в Ухане.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 600 тысяч человек скончались.