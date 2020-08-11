Специалисты Узбекистана изучают возможности использования вакцин против COVID-19, созданных в России и Китае, заявил во вторник член оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Рустам Икрамов.

Напомним, на прошлой неделе президент Шавкат Мирзиёев поручил вице-премьеру Бехзоду Мусаеву в недельный срок изучить возможности закупки вакцин и вакцинации населения Узбекистана, начало производства которых ожидается в скором времени в Китае, Индии, Великобритании и России.

«В настоящее время проводится изучение по вопросу вакцин, произведенных в России и Китае» — сказал Рустам Икрамов в ходе онлайн-брифинга, отвечая на вопрос о планах закупки вакцины за рубежом. По его словам, во вторник в ходе видеоконференции состоялся обмен мнениями по применению китайской вакцины.

«Исходя из результатов данных переговоров правительству будет предоставлена информация о степени применения вакцины в стране», — добавил член оперштаба.

В этот же день, несколькими часами ранее, президент России Владимир Путин сообщил, что Министерство здравоохранения страны зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Российская вакцина получила название «Спутник V».

В последний раз список (PDF) вакцин-кандидатов ВОЗ обновлялся 10 августа. Центр имени Гамалеи, по данным, приведенным в этом списке, находится на первой фазе испытаний.

Как сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, Россия уже направила во Всемирную организацию здравоохранения информацию о зарегистрированной вакцине. «Она скоро появится (в списке ВОЗ — ред.)», — сказал он.

«Поскольку вакцина была зарегистрирована в России официально, доступен регистрационный номер и документы. Мы ожидаем, что вскоре ВОЗ обновит свой список, поскольку они получили информацию от Минздрава РФ», — добавил Кирилл Дмитриев.

Напомним, в конце июля «Газета.uz» писала о пяти вакцинах-кандидатах, находившихся на тот момент на третьей, финальной фазе клинических испытаний. Их разработали группы ученых в Великобритании, США, Китае и Германии.