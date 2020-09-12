Ферганская область может стать первым регионом Узбекистана, где будут массово внедрены приподнятые пешеходные переходы. Эту простую и недорогую практику, десятилетиями применяемую во всем мире, спасая человеческие жизни, до сих пор отказывались широко внедрять в Узбекистане.

Управление внутренних дел Ферганской области совместно с областным хокимиятом начали проект по повышению безопасности людей на пешеходных переходах путем повышения уровня перехода относительно дорожного полотна.





Помимо приподнятого перехода, на проезжей части нанесены надписи «Школа» и «30».

Как сообщил «Газете.uz» начальник областного УВД Дониёр Ташходжаев, в течение дня будут приподняты сразу 10 пешеходных переходов в Фергане.

«На трех переходах мы работу завершили, всего проект охватывает 10 мест, который мы завершим сегодня. Хоким области [Шухрат Ганиев] позвонил и попросил рассчитать стоимость, пообещал выделить сколько нужно денег для переходов и передвижных светофоров», — отметил он.

По словам главы УВД, практику строительства приподнятых переходов планируется распространить на всю область. Они должны появиться на улицах, где наблюдается интенсивное движение и есть школы, вузы, детские сады, рынки и другие объекты. На магистральных улицах такие переходы внедрять не планируется.





Власти области также намерены увеличить количество мобильных светофоров, которые устанавливаются рядом со школами и вузами, заменяя при необходимости инспектора ДПС.

«Честно говоря, когда я приехал в Фергану, то испугался того, как водители вообще не пропускают пешеходов. Даже делал по этому поводу несколько пресс-конференций. После этого мы начали бороться с этим, нужен был какой-то подход. Сначала была идея поставить несколько лежачих полицейских, чтобы к пешеходному переходу [машины] сбавляли скорость. Потом изучил проблему в интернете и решил выбрать вариант с приподнятыми переходами», — рассказал Дониёр Ташходжаев.

«На магистральных дорогах, где переход невозможно поднять, мы установим камеры Hikvision, которые будут фиксировать нарушения со стороны водителей, которые не пропускают пешеходов, и автоматически отправлять штрафы», — отметил он.

Перед рынком Кумтепа планировалось сделать надземный или подземный переход, но в итоге было решено сделать широкую «зебру» с мобильным светофором.





«Когда я был в Японии, видел эти огромные, широкие пешеходные переходы», — рассказал начальник УВД области.

«Я сам передвигаюсь по городу и вижу, как водители не пропускают пешеходов. Многие водители даже не знают, что в Правилах дорожного движения прописано снижение скорости, когда они приближаются к переходу. А сейчас есть приподнятые переходы, и нам не нужно объяснять водителям через интернет и учить их. Сейчас они уже знают, что там приподнятый переход, и автоматически будут снижать скорость», — добавил он.

«Газета.uz» несколько лет пишет о необходимости коренного пересмотра подходов к повышению безопасности движения в стране. Множество статей этой теме посвятил колумнист Никита Макаренко. В рамках совместного с ним проекта «Ташкент Мечты» мы приглашали в столицу известного урбаниста Аркадия Гершмана, с помощью которого был подготовлен целый цикл статей о том, как сделать улицы безопасными и удобными.

Узбекистан остается одной из немногих стран мира, где разрешенная скорость движения транспорта в населенных пунктах составляет 70 км/ч. Власти годами не могут решиться снизить эту скорость, ссылаясь на разные причины, и присоединиться к числу государств, где пешеходам на улицах отдан реальный, а не декларированный приоритет.

Рецепты создания безопасных улиц известны давно. Главные условия — адекватная скорость, учитывающая окружающие условия, и правильное планирование улиц, при котором у водителей физически ограничена возможность разогнаться и наехать на пешеходов, а аварии, если они случаются, имеют менее тяжкие последствия.