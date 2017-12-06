На улицах Узбекистана в дорожно-транспортных происшествиях каждый год гибнут тысячи людей. Однако вместо проверенных мировой практикой решений власти повторяют старые ошибки. «Газета.uz» вновь поднимает эту тему, поскольку она касается каждого жителя страны.

Узбекистан считается одной из самых безопасных стран мира. Государство прилагает огромные усилия, чтобы жители чувствовали себя защищенными от разных угроз. Но давайте признаем: есть сфера, которая продолжает ежедневно подвергать опасности жизнь каждого из нас — это сфера дорожного движения. Как бы вы ни старались, вы никак не избежите постоянного участия в этой «русской рулетке».



В прошлом году в 10,2 тысячи ДТП в Узбекистане пострадали 9845 человек и погибли 2496. С января по октябрь текущего года в 8000 ДТП пострадали 7622 и погиб 2031 человек. Что заметного в последнее время сделало ГУБДД МВД, чтобы решить эту проблему? Перестало публиковать статистику смертей в ДТП. Нет цифр — нет проблемы. Когда «Газета.uz» задала вопрос: «Почему нет цифр?» пресс-службе ГУБДД, нам ответили: «У вас что, других тем нет?»



Мы считаем эту тему острой и очень важной. И будем постоянно и методично поднимать вопрос безопасности на улицах до тех пор, пока ответственные люди не займутся решением проблемы. Пока же мы видим «последние китайские предупреждения» для водителей и не имеющую эффекта пропаганду на рекламных щитах.

В заявлениях официальных лиц (как и в мнениях пользователей социальных сетей) звучит: все проблемы из-за культуры вождения, водители и пешеходы просто должны соблюдать правила ПДД, и тогда все будет хорошо. Этот аргумент обманчивый и ложный. Это вход через заднюю дверь. Культура вождения не появляется сама по себе. Она не воспитывается без надлежащих условий, которых сейчас нет. Ничего не изменит шестисоттысячный пост в Facebook: «Страшная авария, умоляю, будьте осторожнее!»

Культура вождения — это всего лишь следствие обстоятельств, когда беспристрастная рука закона нещадно колотит нарушителей по головам. Рука-то у нас есть, но она не беспристрастная, а очень даже предприимчивая.

Для того, чтобы на улицах действительно стало безопаснее, должны существовать две предпосылки:



а) Улицы должны быть правильно организованы;

б) Наказание для нарушителей должно быть неотвратимым.

Улица моя

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz» (Ташкент, декабрь 2017 года).

Про правильную организацию улиц мы уже подробно писали, разобрав проспект Амира Темура в проекте «Ташкент Мечты» вместе с российским экспертом Аркадием Гершманом. Этот материал собрал более 50 тысяч просмотров и десятки комментариев, что подтверждает актуальность темы.

Мы будем продолжать проект, привлекая новых авторитетных экспертов. Пока же мировой опыт городского планирования игнорируется ответственными лицами. С организацией улиц все по-прежнему плохо.

Главная задача проектировщика улиц — сделать так, чтобы у водителя был минимальный шанс совершить ДТП. Чтобы скорость была ограничена физически. Все решения давным-давно известны и проверены мировой практикой. Но новые улицы строятся и проектируются сразу неверно.

Неоднократные случаи наезда на пешеходов со смертельным исходом на улицах Ташкента не заставляют ответственные структуры бросать силы на исправление ситуации. На наши вопросы и в ГУБДД МВД, и в ГУВД Ташкента отвечают: «Все соответствует стандартам. Есть знаки, есть разметка. Просто все должны соблюдать ПДД». Из какого века эти стандарты, неизвестно. Ситуация с установкой и последующим демонтажем разделительных заборов на улицах показывает, что стандарты можно трактовать как угодно.

В последние годы властные структуры спихивали проблему друг на друга, как мячик в ташкентской детской игре «горячая картошка». После передачи в апреле 2017 года специализированных монтажно-эксплуатационных отделов от УБДД хокимиятам вообще непонятно, кто должен принимать решения о принятии мер по повышению безопасности на том или ином участке дороги.

Страшный секрет

А теперь про «все просто должны соблюдать ПДД». В текущих условиях — это утопия. У нас практически нет неотвратимости наказания. И это катастрофическая проблема.



Весь Узбекистан играет в игру, которая называется «Голый король». Каждый гражданин от 6 лет и старше знает, что инспекторы безопасности дорожного движения берут деньги, чтобы закрыть глаза на нарушение. И что они могут выписать штраф не за нарушение, которое вы совершили, а за менее серьезное, например, «за ремень». Это знают все — можно провести опрос общественного мнения и убедиться. Но все молчат и делают вид, что ничего не происходит. «Голый король» каждый день ходит по улицам, но все делают вид, что он одетый.

Причина в том, что эта коррупционная система устраивает всех, кроме мертвых пешеходов, водителей и пассажиров. А они ребята не сильно разговорчивые.

Водителям хорошо существовать в таких условиях. Можно получить отпущение за любой грех. Сбил человека, ехал нетрезвый, припарковался не там, превысил скорость — все прощаемо. Никто не жалуется, не осуждает тебя в группе «Водители Ташкента». Никому не нужно, чтобы было как в США, где от полицейского и от громадного штрафа или тюрьмы тебя не спасет ничто и никто. Удобно всегда иметь возможность «запасного выхода».

Тем более, что деньги невеликие: по нашим данным, в среднем водители в Ташкенте «жертвуют» от 50 до 100 тысяч сумов за индульгенцию к не очень серьезному нарушению. Нетрезвое вождение, говорят наши источники, пожелавшие остаться неназванными, обходится в сумму от 200 до 500 долларов.

Вы знаете, что значит цифра «28»? Я понятия не имею. 18 ноября я ехал из аэропорта Ташкента с пожилым таксистом, который нарушал все возможные правила и убеждал меня: у него в номере есть цифра «28», он бывший сотрудник МВД, и никто его не остановит. Действительно, никто не остановил. Я слышал еще с десяток таких городских легенд про «пароли» и «верные номера».

Водители вряд ли будут активно выступать за то, чтобы система наказаний стала неотвратимой. Это очень комфортное болото.

Фото: Азамат Атаджанов / «Газета.uz» (Ташкент, январь 2013 года).

Инспекторы тоже вряд ли хотят реформ. Мы не хотим оскорблять всех инспекторов ГУБДД. Среди них есть честные люди. Но каждый водитель и каждый инспектор, который читает эти строки, прекрасно понимает, что все это правда. Все все знают.

Можно еще отметить «любимые» водителями «засады». Которые устраиваются исключительно для статистики, штрафов или «пожертвований» в местах, где правила можно трактовать двояко. Например, на круговом перекрестке Шота Руставели и Мирабадской в столице. Или случаи, когда инспекторы по собственному желанию дежурят то на одном участке, где имеются условия для совершения водителями нарушений, то на другом.

Все это не имеет никакого отношения к безопасности. Зато имеет прекрасное отношение к процветающей безнаказанности. Что же делать?

Расшевелить болото

12 июля было принято постановление Президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения безопасности дорожного движения». Что изменилось с момента его принятия? Только за третью неделю ноября 216 человек получили травмы в ПДД. Неизвестное количество людей погибло — теперь эти цифры не разглашают.

Что предлагают нам власти? В интервью УзА 20 ноября руководитель пресс-службы ГУБДД МВД Акмал Юнусов сказал: «В целях повышения культуры дорожного движения водителей и пешеходов в образовательных учреждениях, на предприятиях и в организациях, махаллях специалистами сферы проводятся встречи и беседы за круглым столом».

Опять круглые столы? А как же наш «голый король»? Про него ни слова. Не много намерений бороться с ним и в постановлении. Там «король» упоминается лишь один раз: «Будет усилен контроль за надлежащим выполнением сотрудниками дорожно-патрульной службы служебных обязанностей, исключающий проявления коррупции».

И все. Лишь усилен контроль. Уважаемые водители и пешеходы, напишите, пожалуйста в комментариях, помогло ли усиление контроля в последние месяцы?

Я понимаю, что реформировать эту взаимовыгодную коррупционную связь водителей и инспекторов крайне сложно. Честно говоря, на всем постсоветском пространстве есть только один успешный опыт.

Очень банально уже стало приводить его в пример — но это Грузия. Где в 2004 году просто расформировали дорожную полицию и создали совершенно новую структуру. Победив коррупцию и повысив уровень доверия к новой полиции до 87%.

Какие реформы нужны нам? Очевидно, что никто не пойдет на грузинский вариант. Но и нужно что-то более радикальное, чем просто «усиление контроля».

Например, запретить инспекторам всяческое общение с водителем вне поля зрения видеокамеры. Выключать ее во время службы должно быть запрещено. Так поступают в Грузии.

Вообще запретить останавливать машины по целой группе нарушений ПДД. Пусть инспекторы снимают нарушения на видео и присылают штраф по почте. И получают заработную плату в зависимости от количества сделанной работы. Действительно, как много нарушений ПДД требуют остановки и непосредственного контакта с водителем? Совсем немного. Зачем стоять с палкой на обочине в XXI веке?

Из грузинского опыта можно перенять и специальное независимое подразделение, которое занимается «подставами» — пытается правдами и неправдами дать взятку полицейским.

Нужно усилить возможности водителей по контролю инспекторов. Четко регламентировать все вопросы общения и взаимодействия. Пока что таких инструкций нет. У водителя должны быть более широкие возможности для проверки легитимности работы инспектора в данное время в данном месте. Сейчас инспектор не обязан предъявить водителю документ о собственной дислокации, что оставляет широчайшее поле для злоупотреблений.



Наконец, нужно законодательно утвердить: электронное заявление от гражданина с фотографией или видеозаписью, на которой явно идентифицируется нарушение ПДД, должно рассматриваться УБДД как административное нарушение в обязательном порядке.

Только не пишите про «стукачество». Если мы хотим жить, как в развитых странах, то придется переступить через «драгоценные» постсоветские квази-воровские «понятия», так глубоко утвердившиеся в коллективном бессознательном. И следить друг за другом. Каждому активному гражданину и водителю — премию. Прекрасная идея, ГУБДД утонет в обращениях.

Прогресс и веселье начнутся, когда штраф за неправильный проезд пешеходного перехода придет к вам домой безо всякого участия УБДД. Может быть, тогда и инспекторы не понадобятся совсем?