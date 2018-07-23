Нерегулируемые (без светофоров) пешеходные переходы через многополосные улицы строить нельзя. Если на улице больше одной полосы в каждую сторону, на переходе должен стоять светофор. Это элементарно. Это понимают во всем цивилизованном мире. Но в ГУБДД МВД Узбекистана проблему видеть отказываются.
В одном только Ташкенте сотни нерегулируемых пешеходных переходов. На магистральных улицах, на кольцевых автодорогах, рядом с вузами, школами, рынками, жилыми кварталами. И на них регулярно сбивают людей. За 10 дней ГУВД города сообщило о двух случаях наезда на пешеходов со смертельным исходом на нерегулируемых переходах: на ул. Кулоктепа (скончался 67-летний Зарипбой Х.) и на ул. Абдуллы Кадыри (скончалась 25-летняя актриса Фарангиз Режаметова).
Будничные сообщения о ДТП традиционно содержат призыв «неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, быть осторожными, внимательными и взаимовежливыми». В них нет обещаний разобраться, как смертельно опасный переход мог вообще появиться на улице с 10 полосами. Нет обещаний сделать все возможное, чтобы свести количество наездов на опасном переходе к нулю.
И самое главное — нет осознания проблемы. Ведь, по мнению ГУБДД, как бы неграмотно ни был организован переход, виноватыми всегда являются неосторожные пешеходы и невнимательные водители.
УБДД Ташкента продолжает противиться установке светофоров, снижению разрешенной скорости на опасных участках, обустройству островков безопасности, сужению проезжей части и сооружению приподнятых переходов в местах пересечения улиц людьми — методам, проверенным десятилетиями и доказавшим свою эффективность во всем мире. Это не голословное утверждение, а выводы из многих бесед с представителями службы безопасности дорожного движения.
Сотни инспекторов ДПС на улицах, внезапно ставшие модными желтые рамки на знаках и желтые полосы на «зебрах», надземные и подземные переходы, стоящие огромных денег, многокилометровые заборы — все это не делает улицы безопаснее. Безопасность достигается правильным дизайном улиц, при котором у водителя минимальный шанс совершить ДТП. Пока ГУБДД и власти всех уровней это не осознают, улицы продолжат уносить жизни людей. Как новый переход на ул. Абдуллы Кадыри, «нарисованный» совсем недавно.
МВД с молниеносной скоростью разработало и сумело утвердить решение о тонировке стекол автомобилей, но не смогло отстоять снижение максимально разрешенной скорости в городах. Концепция о повышении безопасности дорожного движения, принятая в мае, делает большой упор на внедрение ИКТ и «повышение культуры» участников дорожного движения, но совсем мало внимания уделяет мерам по успокоению трафика. В ней нет целевых показателей по снижению смертности и травматизма на дорогах.
Практически через месяц начнется новый учебный год. Какие реальные меры предприняли УБДД и хокимияты, чтобы обезопасить детей у школ и детсадов, людей, живущих рядом с широкими проспектами и ежедневно подвергающих свою жизнь риску? Если ты пешеход, то Ташкент (можно подставить любой другой город) все еще не любит тебя.
Что не так с пешеходными переходами
Пешеходный переход — это не просто два знака и «зебра» через улицу любой ширины. Почему переход на ул. Абдуллы Кадыри организован неправильно?
Находясь на возвышенности, переход не виден водителю за рулем. Отсутствие предупреждающих знаков, дублирующих знаков посередине, а также высокая разрешенная скорость не позволяют водителю вовремя среагировать на появление пешехода. Без светофора такие переходы строить нельзя.
Отсутствие островка безопасности и физического разделения направлений движения подвергает пешеходов высокому риску наезда. Желтый цвет не делает переход безопаснее.
Переход ведет в никуда. Он не является частью пешеходной инфраструктуры, а существует сам по себе.
Переход не связан даже с ближайшим тротуаром.
На ул. Махатмы Ганди, примыкающей к ул. Кадыри, отсутствуют тротуары, несмотря на то, что рядом расположен крупный парк.
Нехватка средств на знаки — давно не секрет.
По этой улице ежедневно ходят тысячи школьников и их родителей, но здесь нет тротуаров. Перед Экопарком нет даже пешеходного перехода.
Считаем нужным напомнить ссылки на наши материалы, посвященные безопасности дорожного движения. Они представлены внизу.
Bogdan Bogdasarov
Наконец то кто то заметил эту проблему
Виктор Неизвесный
Всё верно написано, присоединяюсь к каждому слову, ГУБДД ни разу не выполняет свои прямые обязанности, эффективность нулевая! Пора наконец вытащить голову из песка и начать работать!
Farida Charif
Может, ГУБДД выгодны все эти ДТП? может, они получают проценты с полученных штрафов? Иначе как объяснить его нежелание исправлять ситуацию?
Masha Sungurova
Поставьте гаишников на месяц-другой на подобные переходы, пусть штрафуют как водителей, так и пешеходов. Так и воспитывается культура, только штрафами и наказаниями. В Москве тоже само по себе уважение не появилось. Когда вас раз-два оштрафуют на внушительную сумму, будете думать следующий раз перед каждым таким переходом. Камеры поставили, и что толку? Люди даже на перекрестках с камерами нарушают, а воз и ныне там..
Artem Is
Просто у нас в УБДД думают только о выполнении планов и сборе штрафов, и в упор не понимают, почему мы требуем от них какой-то работы по организации безопасности дорожного движения. Все ГАИ заточено только на сбор штрафов и выполнение плана. Вот и всё.
Don Anvario Begishev
Когда едешь со стороны госпиталки вечером, на этом пешеходе вообще никого не видно! Проезжающие встречные машины слепят наглухо! Можно же сделать пешеходные переходы со светофором, но светофор срабатывает только при нажатии пешеходом кнопки, как во многих странах мира! Над переходом (вдоль перехода) повесить красную светодиодную ленту или красные фонари, чтоб когда шел пешеход через переход, этот самый переход подсвечивался сверху, дабы водители издалека могли понимать, что там пешеход и своевременно гасили скорость. Не секрет, что часто люди вынуждены не пропускать пешеходов, если видят сзади мчится очередной шумахер. потому что он гарантировано влетит в зад перед пешеходным переходом. и машину угробит и пешехода уже ты собъешь получается.
Короче, нужно серьезно думать всем! Надо кардинально изменять ситуацию! Почему в Алмате нет такой проблемы? Еще 15 лет тому назад у них все было в порядке! Решили же!
Барно К
Абсолютно согласна с автором, нельзя допускать неругулируемые пешеходные переходы при многополосном движении со скоростью 70 км/час. Уважаемое руководство ГУБДД, вспомните, пожалуйста, про остановочный и тормозной путь! При разрешенной скорости движения в 70 км/час остановочный путь легкового автомобиля при идеальных условиях составит минимум 56 метров. А если, реакция водителя не идеальна или мокрый асфальт, то эта дистанция увеличивается в разы! Пешеход не светофор с мигающим желтым сигналом, он появляется на переходе внезапно и уверен, что водители должны его пропустить. И он получается прав. Но даже опытный водитель не сможет остановиться вовремя. Вот и случаются дтп, где как минимум две жертвы и еще больше пострадавших. Я уже не пишу про тех водителей, которые мчатся и нарушают правила. Даже, если вы едете со скоростью 50 км/час, практически невозможно успеть остановить транспортное средство перед неожиданно появившемся пешеходом.
Akmal Sadiev
Все правильно!!! Президент сказал развивать бизнес!!! Вот ГУБДД и развивают бизнес!!!! Продают на аукционах номера!!!! Устанавливаю камеры!!! За тонировку бабло сдирают!!!! Делают все что приносит прибыль!!! А установить дополнительные знаки и светофоры у них денег нет!!!
Umid Sodikov
Объясняется это тем, что во всем люди винят кого угодно, но только не себя.
Sanjar Umarov
Здравствуйте уважаемая редакция,
Ну наконец-то, давно не читал грамотно написанную статью, содержащую смысл и советы, главное очевидное решение на очень наболевшую тему!!
Школы скоро откроют свои двери для школьников, ещё есть время поставить светофоры!!!
1. На трассе на повороте на Кафе Тумор (обязательно).
2. На перекрёстке Тумор (желательно).
3. На экопарке (желательно).
4. Садик напротив памятника шастри (обязательно).
5. Вход в школу 145 (обязательно).
6. Вход в школу 64( было бы тоже хорошо).
Нужно везде ставить светофоры с “кнопкой“, с обязательным секундомером.
Газета. уз молодцы
Djora Abdumavlyanov
В Лондоне, там где многолюдно, даже через дорогу с одной полосой на пешеходном переходе нарисована зебра и работает светофор. Что ни говори, культура и забота о человеке. В советское время мы думали что уже построили социализм. Но побывав в Лондоне я увидел, что социализм у них, а мы только были на пути к нему, а сейчас также в пути к нему.
Ivan Sobolev
в жёлтый цвет пешеходные переходы там покрасили только в субботу, до субботы даже этого там не было.
rtui rtui
Проблема в том, что решают проблему для “галочки“, поверхностно, не разбирая сути решения и исполнения. Пешеходные переходы в никуда- обычное дело. Как и отсутствие тротуаров. Затёртая, некачественная разметка- туда же. Скоростной режим в городе- беда.. Может в ГУБДД тоже стоит назначить опытных иностранцев? Хотя бы в качестве эксперимента.
Bekzod Bek
Во всех пещеходных переходах нужно установить светофоры и фотокамеры! В разы увеличить штрафы! На сознательность водителей и пешеходов не следует рассчитывать, это долгий процесс!
Timur Kim
Да.. хорошо написано.
Проблема в том что 20 лет люди ездят как хотят и теперь сложно вернуть это в рамки правил. И во многом этому поспособствовало плохая работа гаи, которая реально все это время в упор не видела ничего кроме сбора штрафоф причем тоже неумело. До сих пор они прячутся под каким нибудь знаком и штрафуют только за это нарушение, а рядом хоть в лепешку разбейся..
Далеко ходить не надо- на сквере по 2 патрульные машины стоят и караулят тех кто проезжает по полосе для автобусов- при этом знак днем плохо различим и разметка так себе- для гостей столицы это вообще чтото новое- а это как никак проезд под кирпич..
А дальше через 20 метров на этой же полосе просто припаркованы машины- ну и что мы тормозим тех кто сворачивает с кольца сквера..
Вот чему они учат народ там- где прививают безопасность???
Газета уз сходите на это место сделайте репортаж а их работе..
Bob Martin
Кнопочные светофоры для пешеходов я видел в первый раз в Казахстане и даже не в столице Казахстана а в не большом городке под названием Петропавловск. Прошло более двадцати лет, а у нас даже в столице такого нет. (Потому что не выгодно!!!) Поставить работника ГАИ на не ругулируемом пешеходном перекрёстке и как говорится В ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД выполнять “план“.
У нас даже в столице нет таймера на светофоре, думаю только потому что НЕ ВЫГОДНО, чтобы люди не нарушали. Как один работник ГАИ сказал вы ездите только потому что мы разрешаем(ОДАМГАРЧИЛИК КИЛИБ) с нашими знаками знаками, условными ловушками со стороны ГАИ (Например знак стоянка запрещена напротив UMS, хотя трамвай убрали давно и знак можно было бы убрать. Вопрос дня ЗАЧЕМ?!).
Такое ощущение, что работник ГАИ у нас только для того чтобы нас наказывать, а мы водители не хотим нарушать, но план есть план.
Все выше написанное мое личное мнение и не претендует на истинуи может быть далека от истины. Не хотелось бы еще за КЛЕВЕТУ на доблестных работников ГАИ отвечать. Заметьте не слово не говорил, про взятничество в ГАИ.
Nemat Akhmedov
Нужны камеры фиксирующие не пропуск. И сделать выступы, шумовки, знаки и освещение.
Андрей Родионов
Don Anvario Begishev “Не секрет, что часто люди вынуждены не пропускать пешеходов, если видят сзади мчится очередной шумахер. потому что он гарантировано влетит в зад перед пешеходным переходом. и машину угробит и пешехода уже ты собъешь получается.“
Вопрос к водителям-шумахерам"В автошколах уже не учат скоростному режиму по городу, или отдали бабки и забыли про ВСЕ ПДД?". Во всей Европе возле жилых массивов знаки 30 и никто не нарушает. То же относится и к пешеходам, горит красный-все стоят. У нас на бетонке(Куйлюк 5, остановка мед. колледж)давно пора светофор ставить для таких шумахеров, да и по всему городу таких мест очень много.
Алексей Кабанцов
Хорошая и очень актуальная статья. Но.., есть один вопрос: читают ли эту и другие не менее актуальные статьи в УБДД, в районных хокимиятах? Возможно ли на основе ваших статей собирать коллективные подписи под коллективными петициями, которые будут направлены туда, откуда обычно дают подзатыльники всем равнодушным чиновникам и руководителям ведомств? Это было бы очень нужным, а главное, действенным средством общественного воздействия. Пока же мы, люди с определенной гражданской позицией, просто выпускаем здесь пар накопившегося за годы негодования. Я предлагаю сделать в конце каждой подобной статьи небольшое дополнение в виде заполнения формы участника коллективной петиции с указанием своих персональных данных при помощи Единой системы идентификации “OneID“. Это будет отличным средством воздействия, люди будут знать, что их обращения будут услышаны и что-то, наконец, будет меняться в лучшую сторону. Да, и по статье — Алмазарский район, улица Сагбан, участок между перекрестком ГСКБ, рестораном “Олмазор“ и следующим за ним перекрестком со светофором в направлении к Келесу имеет 2 неуправляемых пешеходных перехода, по которым ежедневно переходить 8 полос дороги масса детей в школы и детские сады. 80% водителей игнорируют пешеходов, стоящих на переходе, и только тогда, когда изредка сотрудники УБДД стоят на обочине, проявляют чудеса вежливости и соблюдения правил дорожного движения. На знаки об ограничении скорости перед знаком перехода практически никто не обращает, скорость движения от 70 и до возможностей двигателя. Вопрос решат только установленные светофоры! С уважением, А. Кабанцов