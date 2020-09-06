Дезинфекционные туннели — самая бесполезная мера в борьбе с коронавирусной инфекцией. К такому выводу пришли в Министерстве здравоохранения Узбекистана.

Как сообщается, время показало, что некоторые профилактические меры для предотвращения распространения COVID-19 не только малоэффективны, но и вредны.

«Одна из таких мер — дезинфекционные туннели. В настоящее время такие туннели устанавливают практически перед каждой организацией, в частности, рядом с объектами общественного питания, аэропортами, вокзалами, рынками, супермаркетами и другими объектами. Более того, другие части проходов ограждались красными лентами, не оставляя людям другого выбора, кроме как пройти через этот туннель», — говорится в сообщении.

Директор Республиканского научно-специализированного аллергологического центра, доктор медицинских наук, профессор Ильмира Разикова рассказала, какой вред туннели для дезинфекции могут нанести организму человека.

«Использование хлорированных растворов в качестве дезинфицирующих средств было проверено странами по всему миру. Как отмечают американские эксперты, дезинфекция улиц и повсеместное использование дезинфекционных туннелей были проведены больше для того, чтобы избежать паники людей или успокоить их. И надо заметить, что эффективность этого до сих пор не доказана, — заявила эксперт.

Ильмира Разикова указала, что растворы хлора, используемые в дезинфекционных туннелях, применяются в медицине уже много лет, и они могут оказать «опасное воздействие на организм человека».

Профессор отметила, что человеку, возможно, приходится проходить через туннель несколько раз в день. По ее словам, продолжительное воздействие химического вещества может вызвать аллергию.

Главный специалист-аллерголог Министерства здравоохранения Ильмира Разикова предупреждает о таких последствиях, как легкое покраснение верхних дыхательных путей до легких ожогов. В результате это может привести к аллергическому риниту, конъюнктивиту, бронхиту и даже бронхиальной астме.

«Когда встал вопрос о возобновлении школ, Министерство здравоохранения заявило, что установка дезинфекционных туннелей перед образовательными учреждениями будет строго запрещена с учетом негативного воздействия на здоровье детей», — говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения еще в мае сообщала о бесполезности и вреде дезинфекционных туннелей.

«Мы считаем, что дезинфекционные туннели не обязательно устанавливать перед метро или другими объектами. В настоящее время такая неправильная профилактика становится причиной аллергического поражения глаз (конъюнктивита) и верхних дыхательных путей. Целесообразно вместо туннелей у проходов придерживаться таких правил, как соблюдение дистанции, измерение температуры, обработка рук антисептиком», — подчеркнула Ильмира Разикова.

Ранее «Газета.uz» со ссылкой на ВОЗ сообщала, что распыление дезинфицирующих средств на улицах и закрытых помещениях в случае COVID-19 неэффективно, считает ВОЗ. Более того, такой метод может вызвать повреждение глаз, раздражение дыхательных путей или кожи. Хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов также отмечал, что дезинфицировать открытые пространства и улицы в жаркую погоду нецелесообразно.

Ранее Генпрокуратура сообщала, что главврач Центра санэпидблагополучия в Бухарской области приобрел дезинфицирующие средства по завышенной цене у компании, учредителем которой является врач-дезинфекционист. Уголовное дело по факту хищения было возбуждено в отношении должностных лиц Центра санэпидблагополучия Наманганской области, главврача и завскладом ЦСЭБ Навоийской области, бывшего руководителя и начальник отдела ЦСЭБ Кашкадарьинской области.