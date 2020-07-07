Территориальное управление Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре выявило хищение бюджетных средств в особо крупном размере в Центре санитарно-эпидемиологического благополучия Наманганской области. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Доследственная проверка выявила, что должностные лица центра купили у компаний «F. B.», «A. T.» и «H. S.» гипохлорит кальция за 524,8 млн сумов, тогда как средняя рыночная цена этих дезинфицирующих средств составляет 275,9 млн сумов. В результате из бюджета были расхищены 248,9 млн сумов.

По данному факту в отношении должностных лиц ЦСЭБ возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты) Уголовного кодекса. Ведется следствие.

В мае аналогичные преступления произошли в ЦСЭБ Бухарской и Навоийской областей. Так, в Бухаре главврач Центра санэпидблагополучия приобрел дезинфицирующее средство по завышенной цене у компании, учредителем которой был врач-дезинфекционист.

В Навои должностные лица ЦСЭБ купили по завышенной цене дезинфицирующие средства и медицинские маски.