Территориальное управление Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре выявило хищение бюджетных средств в особо крупном размере в Центре санитарно-эпидемиологического благополучия Наманганской области. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Доследственная проверка выявила, что должностные лица центра купили у компаний «F. B.», «A. T.» и «H. S.» гипохлорит кальция за 524,8 млн сумов, тогда как средняя рыночная цена этих дезинфицирующих средств составляет 275,9 млн сумов. В результате из бюджета были расхищены 248,9 млн сумов.
По данному факту в отношении должностных лиц ЦСЭБ возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты) Уголовного кодекса. Ведется следствие.
В мае аналогичные преступления произошли в ЦСЭБ Бухарской и Навоийской областей. Так, в Бухаре главврач Центра санэпидблагополучия приобрел дезинфицирующее средство по завышенной цене у компании, учредителем которой был врач-дезинфекционист.
В Навои должностные лица ЦСЭБ купили по завышенной цене дезинфицирующие средства и медицинские маски.
Матякуб Салаев
Таких чиновников нужно привлечь к работам в учреждения где лечат больных короновирусом.
Евгений Блинов
Полностью согласен с Матякубом Салаевым, при этом работать их заставить без средств защиты.
Народ и страна борется с вирусом, а эти мерзкие твари наживаются