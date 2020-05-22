Территориальное управление Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана совместно с сотрудниками Службы государственной безопасности выявили хищение бюджетных средств из Антикризисного фонда в Бухарской области, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генпрокуратуры.

Бухарскому областному Центру санитарно-эпидемиологического благополучия в условиях коронавирусной пандемии предоставлено право заключать прямые договора с поставщиками для приобретения дезинфицирующих средств по оптимальным ценам. Главный врач центра Б. Б, вступив в сговор с врачом- дезинфекционистом А. Х, купил 14,9 тонны гипохлорита кальция стоимостью 395,4 млн сумов за 600 млн сумов, то есть на 204,6 млн сумов дороже.

При этом контракт был заключен с поставщиком V-S, учредителем которого является сам врач-дезинфекционист А. Х. Во время проверки главврач покрыл ущерб в 202,5 млн сумов.

В отношении Б. Б. и А. Х. возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере) Уголовного кодекса Узбекистана.

По состоянию на 23 апреля Антикризисный фонд выделил Агентству санитарно-эпидемиологического благополучия 18 млрд сумов на дезинфекцию общественных мест.

Отметим, что на этой неделе Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не распылять дезинфицирующие вещества на улицах и рынках, так как из-за контакта с грязью и мусором они перестают действовать. Фумигация тротуаров и дорожек еще менее эффективна, так как средство не может покрыть всю поверхность за время обработки и устранить патогены. Кроме того, улицы и тротуары не считаются местами концентрации частиц COVID-19.