Распылять дезинфицирующие средства на открытых пространствах и улицах в жаркую погоду нецелесообразно, заявил в воскресном обращении к жителям хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов.

«С момента объявления карантина в районах и городах проводятся массовые дезинфекционные работы. Но сейчас в жаркую погоду дезинфицировать открытые пространства, улицы нецелесообразно. Мы распыляем [химические средства] на улицах… Нужно больше дезинфицировать места в тени, дома, туалеты, подъезды», — заявил хоким.

31 мая хокимият Самарканда сообщил о планах дезинфекции улиц города с помощью спецтехники в понедельник.

Глава областной администрации призвал ответственных лиц выполнять работу «по совести».

«Многие работают для очковтирательства. Давайте работать по совести. Если работать из-за страха перед кем-то, ради получения очков, заниматься очковтирательством, это погубит наш народ», — заявил он.

Недавно Всемирная организация здравоохранения заявила, что распыление дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективно в случае коронавируса. ВОЗ также не советует распылять дезинфицирующие вещества на улицах или рынках, так как из-за контакта с грязью и мусором они перестают действовать. Фумигация тротуаров или дорожек еще менее эффективна, поскольку средство не может покрыть всю поверхность за время обработки и устранить патогены.

По состоянию на 27 мая Антикризисный фонд выделил Агентству санитарно-эпидемиологического благополучия 18 млрд сумов на дезинфекцию общественных мест.

На днях сообщалось о двух случаях хищения при приобретении дезинфицирующих средств за счет средств Антикризисного фонда в Навоийской и Бухарской области.