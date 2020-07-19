Территориальный отдел Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре выявил хищение бюджетных средств в особо крупном размере в Центре санитарно-эпидемиологического благополучия Кашкадарьинской области, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генпрокуратуры.

Доследственная проверка выявила, что бывший руководитель ЦСЭБ Ш. Шеров, начальник отдел Б. Боймуродов и другие сотрудники, злоупотребив должностными полномочиями, совершили хищение путем присвоения и растраты 917,8 млн сумов.

Из указанной суммы 480,1 млн сумов, которые должны были поступить на счет центра, были рассчитаны как зарплата неработающим сотрудникам. Еще 271,6 млн сумов выплачена в виде надбавки сотрудникам. Кроме того, дезинфицирующее средство (гипохлорид кальция) был куплен по цене на 166,1 млн сумов выше реальной стоимости, указывает ведомство.

3 июля возбуждено уголовное дело в отношении руководителя областного ЦСЭБ Ш. Шерова, начальник отдела платных услуг и санитарно-эпидемиологического заключения Б. Боймуродова и других по пункту «а» части 3 статьи 167 Уголовного кодекса Узбекистана (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере).

Ранее Генпрокуратура сообщала, что главврач Центра санэпидблагополучия в Бухарской области приобрел дезинфицирующие средства по завышенной цене у компании, учредителем которой является врач-дезинфекционист. Уголовное дело по факту хищения было возбуждено в отношении должностных лиц Центра санэпидблагополучия Наманганской области, а также главврача и завскладом ЦСЭБ Навоийской области.