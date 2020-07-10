В социальных сетях распространилась информация о задержании главного врача Центра санитарно-эпидемиологического благополучия (ЦСЭБ) Навоийской области. По запросу «Газеты.uz» сообщение прокомментировали в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Напомним, управление Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре по Навоийской области ранее возбудило уголовное дело по факту хищения 222,3 млн сумов в ЦСЭБ по пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере) Уголовного кодекса Узбекистана. Тогда отмечалось, что должностные лица Центра санэпидблагополучия по завышенной цене приобрели дезинфицирующие средства и медицинские маски.

В ходе расследования выяснилось, что главврач ЦСЭБ Л. Х. и заведующий складом не по назначению израсходовали средства, выделенные из Антикризисного фонда при Министерстве финансов. При изучении обстоятельств дела сумма хищения путем присвоения и растраты увеличилась до 509,8 млн сумов (около 50 тысяч долларов).

В ходе следствия обвинения были предъявлены заведующему складом (27 июня) и главврачу ЦСЭБ (4 июля) по пункту «а» части статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере), пункту «а» части 2 статьи 209 (должностной подлог, совершенное повторно или опасным рецидивистом) и пункту «а» части 2 статьи 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями с причинением особо крупного ущерба) Уголовного кодекса Узбекистана. Оба заключены под стражу.

В настоящее время изучается вопрос причастности к хищениям и других лиц. Обыск был проведен по адресам семи должностных лиц и других сотрудников центра. В доме главврача найдено шесть единиц оборудования для многопрофильного лечения и одна единица диагностического оборудования, а также книга регистрации приказов за 2019 год, а у завскладом — 8 специальных защитных костюмов и медицинские средства защиты 5 видов.

Прокуратура Навоийской области продолжает расследовать уголовное дело.

Ранее Генпрокуратура сообщала, что главврач Центра санэпидблагополучия в Бухарской области приобрел дезинфицирующие средства по завышенной цене у компании, учредителем которой является врач-дезинфекционист. Уголовное дело по факту хищения также было возбуждено в отношении должностных лиц Центра санэпидблагополучия Наманганской области.