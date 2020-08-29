Министерство транспорта опубликовало новый график чартерных рейсов по вывозу граждан Узбекистана из зарубежных стран.

В ближайшие две недели, с 31 по 30 сентября, будут организованы чартерные рейсы в Россию, Республику Корея, Турцию, ОАЭ, Беларусь, Германию, Казахстан и США.

В последние дни в социальных сетях появлялись различные сообщения о том, что билеты на чартерные репатриационные рейсы, организованные для возвращения граждан в Узбекистан, продаются по очень высоким ценам. Анализ Минтранса показывает, что граждане, оставляющие подобные сообщения, на самом деле комментируют цены на билеты на коммерческие чартерные рейсы, выполняемые туроператорами.

Сообщается, более 20 частных туроператоров, в том числе Atlanta Air, Asia Lux, Oltin vodiy, Anzur Travel, Real Avia Business, Don Avia Trans, Jalolquduq avia trans, Otpusk.uz осуществляет коммерческие чартерные рейсы по ряду направлений. На сегодняшний день более 3000 граждан Узбекистана доставлены в Узбекистан коммерческими чартерными рейсами, организованными туроператорами.

«В этой связи в Министерство транспорта отмечает, что коммерческие чартерные рейсы, организуемые туроператорами и авиакомпаниями не связаны с чартерными репатриационными рейсами, организованными в соответствии с расписанием полетов, утвержденным Республиканской специальной комиссией», — говорится в сообщении ведомства от 25 августа.

Согласно расписанию, утвержденному спецкомиссией, чартерные репатриационные рейсы, выполняемые Uzbekistan Airways по «наиболее спорным маршрутам» составляют следующие цены: Москва — Ташкент 397 долларов, Стамбул — Ташкент 353−400 долларов, Дубай — Ташкент 366 долларов в одну сторону.

В этой связи, Минтранс просит пассажиров не обращаться за помощью к подозрительным лицам, предлагающим свои услуги для ускорения покупки авиабилетов, во избежание недоразумений.

Как говорится в сообщении, относительно высокая стоимость билетов на коммерческие чартерные рейсы, выполняемые туроператорами и авиакомпаниями, обусловлена следующим фактором:

по требованию страны куда осуществляется полёт в большинстве случаев пустой рейс в одну сторону (без пассажиров);

арендная стоимость самолетов;

расстояние маршрута и количество стран, летающих над воздушным пространством;

авиационное обслуживание;

наземные услуги и сборы аэропорта;

перевозка пассажиров на транспорте из аэропорта в гостиницу;

организация контроля за пребыванием в гостинице в соответствии с правилами карантина;

медико-санитарные услуги;

стоимость взятия проб для ПЦР-теста и другие финансовые затраты.

Министерство транспорта не участвует в процессе формирования и установления цен на билеты на коммерческие чартерные рейсы, организуемые туроператорами и авиакомпаниями.

Напомним, что железнодорожные рейсы по вывозу граждан Узбекистана из России планируется организовывать с 28 августа еженедельно. Поезда за ними будут отправлять в Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Самару.

Кроме того, Узбекистана рассматривает с сентября поэтапное возобновление регулярного авиасообщения с Турцией, ОАЭ, Беларусью и Казахстаном. Как уточнили «Газете.uz» в Минтрансе, в случае запуска регулярных авиарейсов с указанными странами, то чартерные рейсы из нижеуказанного списка (Стамбул, Дубай, Минск и Алмата) будут выведены и станут осуществляться на постоянной основе.

Полный список чартерных рейсов



Понедельник, 31 августа

Ташкент — Москва — Ташкент

Ташкент — Владивосток — Ташкент

Сеул — Ташкент — Сеул

Ташкент — Минск — Ташкент

Вторник, 1 сентября

Стамбул — Ташкент — Стамбул

Дубай — Ташкент — Дубай

Ташкент — Санкт-Петербург — Ташкент

Минск — Ташкент — Минск

Среда, 2 сентября

Ташкент — Москва — Ташкент

Ташкент — Стамбул — Ташкент

Четверг, 3 сентября

Ташкент — Екатеринбург — Ташкент

Ташкент — Санкт-Петербург — Ташкент

Ташкент — Франкфурт — Ташкент

Пятница, 4 сентября

Ташкент — Москва — Ташкент

Ташкент — Сеул — Ташкент

Ташкент — Стамбул — Ташкент

Ташкент — Дубай — Ташкент

Суббота, 5 сентября

Ташкент — Казань — Ташкент

Стамбул — Ташкент — Стамбул

6 сентября — День санитарии

Понедельник, 7 сентября

Ташкент — Москва — Ташкент

Сеул — Ташкент — Сеул

Ташкент — Минск — Ташкент

Ташкент — Стамбул — Ташкент

Дубай — Ташкент — Дубай

Вторник, 8 сентября

Стамбул — Ташкент — Стамбул

Дубай — Ташкент — Дубай

Ташкент — Санкт-Петербург — Ташкент

Минск — Ташкент — Минск

Среда, 9 сентября

Ташкент — Москва — Ташкент

Ташкент — Стамбул — Ташкент

Стамбул — Ташкент — Стамбул

Четверг, 10 сентября

Ташкент — Новосибирск — Ташкент

Ташкент — Сеул — Ташкент

Ташкент — Санкт-Петербург — Ташкент

Ташкент — Франкфурт — Ташкент

Пятница, 11 сентября

Ташкент — Москва — Ташкент

Ташкент — Стамбул — Ташкент

Ташкент — Дубай — Ташкент

Суббота, 12 сентября

Ташкент — Казань — Ташкент

Ташкент — Владивосток — Ташкент

Стамбул — Ташкент — Стамбул

Воскресенье, 13 сентября — День санитарии.

Понедельник, 14 сентября

Ташкент — Москва — Ташкент

Сеул — Ташкент — Сеул

Ташкент — Минск — Ташкент

Ташкент — Стамбул — Ташкент

Вторник, 15 сентября

Стамбул — Ташкент — Стамбул

Дубай — Ташкент — Дубай

Ташкент — Санкт-Петербург — Ташкент

Минск — Ташкент — Минск

Среда, 16 сентября

Ташкент — Москва — Ташкент

Ташкент — Стамбул — Ташкент

Стамбул — Ташкент — Стамбул

Четверг, 17 сентября

Ташкент — Новосибирск — Ташкент

Ташкент — Сеул — Ташкент

Ташкент — Санкт-Петербург — Ташкент

Ташкент — Франкфурт — Ташкент

Пятница, 18 сентября

Ташкент — Москва — Ташкент

Ташкент — Стамбул — Ташкент

Ташкент — Дубай — Ташкент

Суббота, 19 сентября

Ташкент — Казань — Ташкент

Стамбул — Ташкент — Стамбул

20 сентября — День санитарии

Понедельник, 21 сентября

Ташкент — Москва — Ташкент

Сеул — Ташкент — Сеул

Ташкент — Минск — Ташкент

Ташкент — Стамбул — Ташкент

Стамбул — Самарканд — Стамбул

Дубай — Ташкент — Дубай

Вторник, 22 сентября

Стамбул — Ташкент — Стамбул

Дубай — Ташкент — Дубай

Ташкент — Санкт-Петербург — Ташкент

Минск — Ташкент — Минск

Среда, 23 сентября

Ташкент — Ростов-на-Дону — Ташкент

Ташкент — Москва — Ташкент

Ташкент — Стамбул — Ташкент

Стамбул — Ташкент — Стамбул

Четверг, 24 сентября

Ташкент — Екатеринбург — Ташкент

Ташкент — Сеул — Ташкент

Самарканд — Стамбул — Самарканд

Ташкент — Санкт-Петербург — Ташкент

Ташкент — Франкфурт — Ташкент

Пятница, 25 сентября

Ташкент — Москва — Ташкент

Ташкент — Стамбул — Ташкент

Ташкент — Дубай — Ташкент

Ташкент — Алматы — Ташкент

Суббота, 26 сентября

Ташкент — Казань — Ташкент

Ташкент — Владивосток — Ташкент

Стамбул — Ташкент — Стамбул

Воскресенье, 27 сентября — День санитарии, но при этом будет один рейс

Ташкент — Нью-Йорк — Ташкент

Понедельник, 28 сентября

Ташкент — Москва — Ташкент

Сеул — Ташкент — Сеул

Ташкент — Минск — Ташкент

Ташкент — Стамбул — Ташкент

Стамбул — Самарканд — Стамбул

Вторник, 29 сентября

Стамбул — Ташкент — Стамбул

Дубай — Ташкент — Дубай

Ташкент — Санкт-Петербург — Ташкент

Минск — Ташкент — Минск

Среда, 30 сентября