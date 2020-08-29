Министерство транспорта Узбекистана рассматривает возможность возобновления регулярных авиарейсов с рядом зарубежных стран, сообщила пресс-служба Минтранса.

Как отмечается в сообщении, с сентября поэтапно могут возобновиться первые регулярные рейсы в Турцию, ОАЭ, Беларусь и Казахстаном.

«При этом пассажиры, допущенные к воздушному судну из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией („красная зона“), должны предоставить справку с отрицательным результатом только ПЦР-теста на COVID-19 не позднее, чем за 72 часа до вылета. Справка должна быть на английском или русском языках», — отмечает Минтранс.

Пассажиры из стран с «желтым» уровнем карантина должны предоставить сотрудникам санитарно-эпидемиологической службы справку о проведении ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19.

Изначально Минтранс Узбекистана планировал возобновить регулярное авиасообщение с Турцией, Южной Кореей, Китаем, ОАЭ, Россией и Казахстаном в июле-августе, но пока осуществляются только «вывозные» рейсы для возвращения граждан.