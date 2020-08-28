С 28 августа планируется еженедельно организовывать железнодорожные рейсы компании «Узбекистон темир йуллари» по вывозу узбекистанцев на родину в российские города Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Самару.

Соответствующее предложение внесли на рассмотрение Республиканской специальной комиссии министерства иностранных дел и транспорта, сообщила пресс-служба МИДа.

«В настоящее время наблюдается массовое скопление сограждан, в отдельных местах, в том числе на железнодорожных станциях, что негативно влияет на запланированный график вывоза сограждан из зарубежных стран», — отметили в министерстве.

В МИДе подчеркнули, что в условиях пандемии коронавируса массовое скопление граждан повышает риски заражения, особенно пожилых, беременных и болеющих хроническими болезнями.

«Убедительно просим находящихся на территории России сограждан не собираться на вокзалах, оставаться в местах нынешнего пребывания и строго соблюдать все карантинные меры и не подвергать опасности свое здоровье и здоровье окружающих», — призвало Министерство иностранных дел.

По данным РИА Новости, на сегодняшний день число граждан Узбекистана, собравшихся в палаточном лагере вблизи города Кинель в Самарской области для отправки на родину, приблизилось к 2000.